40 тонн турецких томатов задержали на границе Псковской области

Продукция попадает под экономические санкции

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу , Ленинградской и Псковской областям на посту пропуска «Лобок» запретили ввоз двух партий томатов из Турции

Причиной запрета ввоза более 40 тонн подкарантинной продукции стало отсутствие фитосанитарных сертификатов, а также ограничение на ввоз в Российскую Федерацию свежих томатов, не входящим в перечень предприятий, которым разрешен ввоз данной продукции на территорию Российской Федерации, рассказали в преес-лужбе ведомства.

Данное ограничение введено Россельхознадзором, с 01 ноября 2017 года, ввоз томатов разрешен только с определенных предприятий турецких производителей, проинспектированных Россельхознадзором в 2017 году.