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40 тонн турецких томатов задержали на границе Псковской области
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40 тонн турецких томатов задержали на границе Псковской области 

АиФ Северо-запад 3 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Продукция попадает под экономические санкции
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на посту пропуска «Лобок» запретили ввоз двух партий томатов из Турции.
Причиной запрета ввоза более 40 тонн подкарантинной продукции стало отсутствие фитосанитарных сертификатов, а также ограничение на ввоз в Российскую Федерацию свежих томатов, не входящим в перечень предприятий, которым разрешен ввоз данной продукции на территорию Российской Федерации, рассказали в преес-лужбе ведомства.
Данное ограничение введено Россельхознадзором, с 01 ноября 2017 года, ввоз томатов разрешен только с определенных предприятий турецких производителей, проинспектированных Россельхознадзором в 2017 году.
Груз передан правоохранительным органам Республики Беларусь.
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