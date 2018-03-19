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Кухонное рабство: общественники освободили бесправного мигранта из краснодарской пекарни
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Кухонное рабство: общественники освободили бесправного мигранта из краснодарской пекарни 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Гражданин Узбекистана Алтынгуль (имя изменено — ред.) приехал в Россию на заработки около года назад. Осесть решил в Краснодарском крае. После недолгих поисков устроился на работу в небольшую частную пекарню, должен был печь лепешки в тандыре.
Он рассказал, что  из-за  неправильно настроенной печи находиться с ней рядом было невозможно — с одной стороны лица постоянно появлялись ожоги. Начальство на жалобы работника не реагировало и мужчина решил уволиться. Вместо денег по расчету хозяин пекарни отобрал у приезжего работника паспорт и отправил работать обратно. Теперь мужчина работал бесплатно на положении раба.
Для того, чтобы вырваться из внезапной кабалы он обратился в узбекскую правозащитную организацию. Но помочь ему смогли только международные структуры.
Для вызволения Алтынгуля организовали целую операцию. Правозащитники прилетели в Краснодар, где с помощью волонтеров смогли вырвать из лап владельца пекарни бесплатного работника. Для возвращения документов пришлось подключать полицию.
По словам координатора движения Alternative human freedom life Юлии Силуяновой, сейчас мужчина уже в Москве и готовиться отправиться на родину. При это привлечь к ответственности рабовладельцев настоящего времени чрезвычайно не просто. Освобожденные из плена люди часто быстро уезжают из России и не приезжают на допросы по возбужденному делу.
В рабство может попасть и любой россиянин. В частности, уехавший на заработки в Казахстан в начале
Геннадий Петров вернулся домой только через 25 лет при помощи активистов из Новосибирска. Все эти году он провел в городе Шыкмент, где находился на положении раба. Отпустили его только когда он уже не мог выполнять свою работу.
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