Кухонное рабство: общественники освободили бесправного мигранта из краснодарской пекарни

Гражданин Узбекистана Алтынгуль (имя изменено — ред.) приехал в Россию на заработки около года назад. Осесть решил в Краснодарском крае . После недолгих поисков устроился на работу в небольшую частную пекарню, должен был печь лепешки в тандыре.

Он рассказал, что из-за неправильно настроенной печи находиться с ней рядом было невозможно — с одной стороны лица постоянно появлялись ожоги. Начальство на жалобы работника не реагировало и мужчина решил уволиться. Вместо денег по расчету хозяин пекарни отобрал у приезжего работника паспорт и отправил работать обратно. Теперь мужчина работал бесплатно на положении раба.

Для того, чтобы вырваться из внезапной кабалы он обратился в узбекскую правозащитную организацию. Но помочь ему смогли только международные структуры.

Для вызволения Алтынгуля организовали целую операцию. Правозащитники прилетели в Краснодар , где с помощью волонтеров смогли вырвать из лап владельца пекарни бесплатного работника. Для возвращения документов пришлось подключать полицию.

По словам координатора движения Alternative human freedom life Юлии Силуяновой, сейчас мужчина уже в Москве и готовиться отправиться на родину. При это привлечь к ответственности рабовладельцев настоящего времени чрезвычайно не просто. Освобожденные из плена люди часто быстро уезжают из России и не приезжают на допросы по возбужденному делу.

В рабство может попасть и любой россиянин. В частности, уехавший на заработки в Казахстан в начале