Престиж профессии военного значительно вырос

В понедельник, 19 марта, на заседании призывной комиссии озвучили планы на весенний призыв. «ВМ» выяснила, почему призывников из года в год становится меньше, а желающих служить — больше.

На расширенном заседании призывной комиссии Москвы обсудили итоги призыва москвичей на военную службу осенью 2017 года и озвучили задачи по обеспечению весеннего призыва.

Как отметил на заседании военный комиссар столицы Виктор Щепилов , осенью прошлого года на службу призвали более 6,5 тысячи человек.

— В весеннюю кампанию в столице будет призвано более шести тысяч человек, — сообщил он.

В последние годы во всей стране установилась тенденция к уменьшению количества призывников. Связано это с тем, что в России растет число солдат и офицеров, которые проходят службу по контракту.

Количество молодых людей, желающих посвятить себя военному делу или устроиться впоследствии на государственную службу, растет и порой даже превышает планы Генерального штаба

По словам заместителя председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрея Шибаева, в общественное сознание возвращены уважение к Вооруженным силам и их авторитет. Как результат — план призыва на военную службу в столице стабильно выполняется из года в год.

— Тем не менее необходимо продолжить поиск оптимальных решений в целях улучшения проведения призывных кампаний, — считает депутат Шибаев. — Армия является важнейшим институтом социализации молодежи, лучшей школой жизни и воспитания патриотов.

Зампредседателя комиссии по безопасности подчеркнул, что актуальная на сегодня задача заключается в предоставлении возможности каждому призывнику исполнить свой долг перед Родиной.

Столичные власти уделяют особое внимание как организации призыва, так и подготовке будущих защитников Отечества. Постановлением правительства Москвы утверждена концепция допризывной подготовки молодежи, создан Региональный специализированный комплекс по военно-патриотическому воспитанию.

Многие молодые люди идут на службу в Вооруженные силы, уже будучи специалистами, окончившими высшее учебное заведение. Такие «ученые воины» наиболее востребованы в Ракетных войсках стратегического назначения и Космических войсках, где срочникам зачастую приходится находить общий язык со сложной высокоинтеллектуальной техникой.

Весенний призыв длится на две недели дольше осеннего: кампания стартует 1 апреля и завершится 15 июля.

Каждый призывник в этом году, помимо весьма стильной обновленной формы и достаточно удобной и «живучей» обуви, получит унифицированный комплект личных вещей и предметов гигиены. В него входят зубная щетка и зубная паста, бритва и гель для бритья, полотенце, складной стакан, щипчики для ногтей, швейный набор и другие необходимые вещи.

19 марта на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали Указ Президента Российской Федерации о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году.

В тексте документа говорится, что военные сборы будут проходить в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ, за исключением проверочных сборов, сроки которых определяет Министерство обороны страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Черников , министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции:

— Как показывает статистика, москвичи редко уклоняются от призыва на военную службу, что является и для подрастающего поколения защитников Отечества, и для других регионов хорошим примером воспитания патриотизма и ответственности за судьбу своей страны. Правительство Москвы всесторонне поддерживает в молодых людях стремление к овладению военными профессиями, пропагандирует здоровый образ жизни и проявление активной жизненной позиции молодежи. В столице России для этого есть все условия: проводятся общегородские и районные праздники и соревнования, возводятся современные спортивные площадки под открытым небом, организуется множество мероприятий для всех возрастов.

СПРАВКА

В Московской городской военной прокуратуре действует консультативно-правовой пункт по вопросам призыва на военную службу. На вопросы призывников и их родителей готовы ответить представители юридических служб, медики и представители призывных отделений райотделов военного комиссариата столицы. Телефоны консультативно-правового пункта: (499) 195-05-10 и (495) 693-59-49. Если сын долго не выходит на связь, обеспокоенные родители могут позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 600-68-64 и выяснить, все ли в порядке с солдатом.