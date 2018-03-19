Босния и Герцеговина выразила надежду вступить в ЕС в 2025 году

Чович и председатель совета министров БиГ Денис Звиздич в конце февраля передали главе Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру ответы на анкету официального Брюсселя . Анкету с 3,2 тысячи вопросов ЕК, которыми комиссия оценивает готовность к интеграции государства, подавшего заявку на статус кандидата, власти БиГ получили в декабре 2016 года.

"Уверен, что мы вместе с Сербией Черногорией вступим в ЕС", — цитирует Човича агентство Танюг. При этом на вопрос журналистов, имеет ли он в виду 2025 год, член президиума страны ответил утвердительно.

"Убежден, что до БиГ до конца этого года получит статус кандидата в члены Евросоюза", — приводит агентство слова политика.

В сентябре 2016 года Совет ЕС по общим вопросам принял к рассмотрению заявку Боснии и Герцеговины о вступлении в Евросоюз и передал ее Еврокомиссии для оценки готовности страны к членству в объединении. Процедура изучения заявки на членство, которая была подана БиГ 15 февраля 2016 года, предшествует предоставлению стране статуса кандидата в члены ЕС.

Европейская комиссия 6 февраля обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных ЕК, говорится, что «для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году». Ранее Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании Македонии , Сербии и Черногории.

Босния и Герцеговина в ноябре 2017 года отметила 22-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.