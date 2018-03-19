«Живой Кен», перенесший более 60 операций, жалеет о неудачной пластике

34-летний Родриго Альвес перенес больше 60 пластических операций, чтобы стать копией друга куклы Барби. Англичанин теперь строит карьеру модели, поэтому недавно прилетел в Москву , чтобы побывать на Неделе моды. «Живой Кен» успел также прогуляться по Красной площади и остался в восторге от города. Также на днях Родриго принял участие в передаче «Мужское/Женское». Телеведущим мужчина рассказал о том, что ему пришлось пережить ради своей цели — идеального тела и лица.

Во время беседы Альвес признался, что сожалеет о пяти операциях по изменению формы носа, так как они прошли с осложнениями. «После третьей операции около крыла носа образовался свищ, и начался некроз тканей. До недавнего времени я никак не мог закончить поиск идеального лица и тела», — пояснил он и отметил, что во время последней операции чуть не умер. «Живой Кен» также рассказал, что в январе страдал от жутких последствий очередного хирургического вмешательства. Когда ему вставляли имплантаты, химическое вещество попало в кровь и у него опухли руки так сильно, что он не мог ими двигать.

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Родриго посоветовал зрителям не повторять его опыт, так как это большой риск. Он пересаживал волосы несколько раз, вставлял имплантаты в грудь, бицепсы, бедра и ноги, а также менял подбородок и форму ушей. Свое желание преобразиться мужчина объясняет тем, что родился не в своем теле. Ему было сложно воспринимать себя и он впервые лег под нож в 17 лет, чтобы это исправить. Альвес также удалил четыре ребра, чему очень рад. Всю жизнь он мечтал о тонкой талии. Когда в студии показали его фото до и после пластических операций, то большинству женщин понравилась природная внешность мужчины. Сам же Родриго доволен тем, как теперь выглядит.

родригу альвес до операций / фото: кадр из передачи

Родригу Альвес / фото: кадр из передачи