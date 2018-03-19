Ещё
Американская секретная база обнаружила себя благодаря глобальному потеплению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американская секретная база обнаружила себя благодаря глобальному потеплению 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Мировые эксперты пришли в ужас после того, как США признали существование секретной, ныне заброшенной базы, расположенной в ледниках Гренландии. Собственно, Америке пришлось сделать это признание: в скором времени лагерь Camp Century покажет свою стальную голову из-под ледника из-за глобального потепления.
Токсичные отходы уже просачиваются из базы в море. База Camp Century станет самым большим ядерным могильником в мире, если правительство Америки не сумеет предотвратить дальнейшее заражение.
Camp Century ввели в эксплуатацию в 1959 году. 200 человек обслуживали 3-километровую сеть туннелей, скрытых глубоко в леднике. Однако даже правительство Дании не было посвящено в цели Америки: проект «Ледяной червь» создавался для обстрела ядерными ракетами Советского Союза через ледовые туннели.
Проект Iceworm был оставлен из-за нестабильности льда, а затем Camp Century подверглась глубокой консервации. По-видимому, военные не стали тратить силы и оставили коло 9 200 тонн химических отходов гнить в своем ненадежном убежище.
Согласно последним полученным данным (исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters), глобальное потепление приведет к полному уничтожению базы в ближайшие 25 лет. И тонны полихлорированных бифенилов (ПХД, сильнейший канцероген) будут выброшены в окружающий океан.
Don't Panic: последние новости
Глупые мифы о космосе, в которые верят почти все Эпическое столкновение двух огромных контейнеровозов. Египетские капитаны затмили Голливуд масштабом Пугающая красота взрывов паровозов: исторические фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко32
В США отреагировали на победу Путина501
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение