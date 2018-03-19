Без перемен. Альфа-Банк видит риски застоя экономики из-за популярности Путина

Высокая популярность президента России Владимира Путина снижает стимулы для проведения экономических реформ, говорится в обзоре Альфа-Банка , подготовленном главным экономистом кредитной организации Наталией Орловой и аналитиком Валерией Волгаревой. Это подкрепляет убеждение Альфа-Банка в том, что «ключевым направлением после 2018 года станет бюджетная политика, в то время как структурные изменения вряд ли будут в приоритете».

Подсчет 99,8% бюллетеней показал, что на президентских выборах 18 марта Владимир Путин получил 76,68% голосов, выиграв гонку без необходимости второго раунда, отмечается в обзоре. Значительную поддержку Путина электоратом эксперты объясняют двумя факторами.

Во-первых, в стране высокий уровень общественной поддержки внутренней и внешней политики Путина, а, во-вторых, на широко контролируемой политической арене отсутствует явная альтернатива действующему президенту, поясняется в обзоре Альфа-Банка.

Госорганы приложили значительные усилия для того, чтобы убедить население принять участие в выборах. В итоге явка составила 68%, а финансирование избирательной компании увеличилось до 18 млрд рублей, или 1,5% среднемесячных расходов федерального бюджета. В 2012 году этот показатель составлял всего 10 млрд рублей, что соответствовало 1% среднемесячных расходов федерального бюджета, отмечают экономисты Альфа-Банка.

Отличительной чертой этих выборов стал спад поддержки либеральных кандидатов, подчеркивает Альфа-банк. Так, в 2012 году Михаил Прохоров занял третье место с 8% голосов. На этот раз либеральный лагерь, вероятно, был разделен между Григорием Явлинским, который получил 1,1%, и Ксенией Собчак, набравшей 1,7% голосов, что привело к суммарному количеству менее 3%, несмотря на вопрос о том, можно ли считать Собчак либеральным кандидатом, пишут аналитики Альфа-Банка.

«Это отражает два факта. Первый — неспособность либерального блока выступить с одним кандидатом, а второе — подорванное доверие к либеральным партиям, которые традиционно считаются прозападными, из-за присоединения Крыма и продолжения конфронтации с Западом», — заключили в Альфа-Банке.

Главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров считает, что высказывание экспертов Альфа-Банка о низкой вероятности структурных реформ при Путине является довольно резким, поскольку бюджетные реформы тоже можно отнести к структурным.

Путин уже заявлял о том, что необходимо изменение бюджетных расходов с фокусом на образование и здравоохранение, увеличение инвестиций в инфраструктуру, причем не только за счет средств бюджета, но и посредством государственно-частного партнерства, а также снижение доли государства в экономике, перечисляет Тихомиров.

«Я бы не стал утверждать, что структурных реформ не будет, потому что в противном случае наша экономика будет в худшем положении, чем сейчас, о чем говорил и сам Путин», — заключил экономист.