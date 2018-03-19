Без перемен. Альфа-Банк видит риски застоя экономики из-за популярности Путина 

Высокая популярность президента России Владимира Путина снижает стимулы для проведения экономических реформ, говорится в обзоре Альфа-Банка, подготовленном главным экономистом кредитной организации Наталией Орловой и аналитиком Валерией Волгаревой. Это подкрепляет убеждение Альфа-Банка в том, что «ключевым направлением после 2018 года станет бюджетная политика, в то время как структурные изменения вряд ли будут в приоритете».
Подсчет 99,8% бюллетеней показал, что на президентских выборах 18 марта Владимир Путин получил 76,68% голосов, выиграв гонку без необходимости второго раунда, отмечается в обзоре. Значительную поддержку Путина электоратом эксперты объясняют двумя факторами.
Во-первых, в стране высокий уровень общественной поддержки внутренней и внешней политики Путина, а, во-вторых, на широко контролируемой политической арене отсутствует явная альтернатива действующему президенту, поясняется в обзоре Альфа-Банка.
Госорганы приложили значительные усилия для того, чтобы убедить население принять участие в выборах. В итоге явка составила 68%, а финансирование избирательной компании увеличилось до 18 млрд рублей, или 1,5% среднемесячных расходов федерального бюджета. В 2012 году этот показатель составлял всего 10 млрд рублей, что соответствовало 1% среднемесячных расходов федерального бюджета, отмечают экономисты Альфа-Банка.
Среди прочих кандидатов в президенты в 2018 году значились Павел Грудинин (набрал 11,78% голосов), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).
Отличительной чертой этих выборов стал спад поддержки либеральных кандидатов, подчеркивает Альфа-банк. Так, в 2012 году Михаил Прохоров занял третье место с 8% голосов. На этот раз либеральный лагерь, вероятно, был разделен между Григорием Явлинским, который получил 1,1%, и Ксенией Собчак, набравшей 1,7% голосов, что привело к суммарному количеству менее 3%, несмотря на вопрос о том, можно ли считать Собчак либеральным кандидатом, пишут аналитики Альфа-Банка.
«Это отражает два факта. Первый — неспособность либерального блока выступить с одним кандидатом, а второе — подорванное доверие к либеральным партиям, которые традиционно считаются прозападными, из-за присоединения Крыма и продолжения конфронтации с Западом», — заключили в Альфа-Банке.
Главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров считает, что высказывание экспертов Альфа-Банка о низкой вероятности структурных реформ при Путине является довольно резким, поскольку бюджетные реформы тоже можно отнести к структурным.
Путин уже заявлял о том, что необходимо изменение бюджетных расходов с фокусом на образование и здравоохранение, увеличение инвестиций в инфраструктуру, причем не только за счет средств бюджета, но и посредством государственно-частного партнерства, а также снижение доли государства в экономике, перечисляет Тихомиров.
«Я бы не стал утверждать, что структурных реформ не будет, потому что в противном случае наша экономика будет в худшем положении, чем сейчас, о чем говорил и сам Путин», — заключил экономист.
Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик добавляет, что высокая поддержка Владимира Путина, напротив, дает ему мандат на проведение реформ. Скорее всего, это будут действия, направленные на устранение неравенства в доходах граждан, перераспределение денежных потоков регионов, выравнивание секторального неравенства, более активные меры для продвижения экспорта, диверсификации экономики и так далее. Об этих задачах говорил и сам президент, напоминает Лисоволик.