Минприроды утвердило три нефтегазовых участка для геологоразведки в 2018 году 

Глава Минприроды России Сергей Донской утвердил перечень из 16 участков недр, предлагаемых для геологического изучения за счет средств недропользователей в 2018 году, сообщает министерство.
Перечень включает три участка, содержащих прогнозные ресурсы углеводородного сырья, 11 — с твердыми полезными ископаемыми, 2 — с подземными теплоэнергетическими водами.
В частности, три участка недр, содержащих прогнозные ресурсы нефти и газа, предлагаются для изучения в Красноярском крае — Среднепясинский-2, Усть-Попигайский и Лукунский.
В Архангельской области предоставляются для изучения четыре участка с целью поиска и оценки месторождений алмазов (категория Р3 — 40 млн карат).
В Свердловской области предоставляется для изучения два участка с целью изучения прогнозных ресурсов доломита (P3 — 40 тыс. тонн) и с целью поиска и оценки коренных (рудных) месторождений золота (категория Р2 — 44 тонны).
В Тюменской области предоставляется участок с прогнозными ресурсами ильменита, титана и циркона (категория Р3: 1149,2 тыс. тонн, 1279,6 тыс. тонн, 137,2 тыс. тонн, соответственно).
В Хабаровском крае предоставляется в пользование участок для изучения прогнозных ресурсов золота из россыпных месторождений (Р3 — 1 тонна); два участка — с целью поиска и оценки коренных (рудных) месторождений золота (Р3 — 50 кг) и серебра (Р3 — 2 тонны); а также золота (Р3 — 43 тыс. тонн), меди (Р3 — 101 тыс. тонн), молибдена (Р3 — 2,6 тыс. тонн).
В Магаданской области предоставляется участок с целью поиска и оценки коренных (рудных) месторождений, содержащих золото (Р1 — 50,2 тонны).
В Сахалинской области в пользование в целях геологического изучения предлагаются два участка недр, содержащих прогнозные запасы подземных теплоэнергетических вод.
Окончание срока приема заявок — 27 апреля 2018 года.