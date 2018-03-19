Итоги первого этапа конкурса «Моя страна ‐ моя Россия» обсудят 22 марта

В пресс‐центре МИА «Россия сегодня» 22 марта в 15:00 пройдет пресс‐конференция по итогам первого этапа 15‐го Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия ». Эти проекты направлены на социально‐экономическое развитие российских территорий.

В 2018 году конкурсу исполняется 15 лет. За 14 лет в нем поучаствовали более 47 тысяч человек с проектами по развитию местных сообществ. В 2017 году на участие в конкурсе поступило более семи тысяч заявок из всех субъектов России.

Цель конкурса — привлечь талантливую молодежь к решению острых вопросов

социально-экономического

развития российских регионов, городов и сел. В проект приглашают представителей разных профессий и возрастов. Среди них: молодые авторы и их наставники, государственные и муниципальные служащие разного уровня, депутатский корпус, опытные и начинающие эксперты — теоретики и практики.

Мероприятие проводит Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные

социально-экономические

хозяйства РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Российское общества «Знание» и Национальный фонд подготовки кадров.

В конкурсе 18 номинаций, в которые входит весь спектр вопросов

социально-экономического

развития российских территорий. Окончательные итоги конкурса определят в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме при поддержке Фонда «Росконгресс».

Проект реализуется с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.

Приглашения поучаствовать в мероприятии получили: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев , президент Российской академии образования, председатель экспертного совета конкурса Людмила Вербицкая , депутат Госдумы , руководители разных российских образовательных обществ, высокопоставленные лица таких российских ведомств, как Министерство образования и науки, Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства, а также представители комитета Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Кроме того, конкурс посетят представители федеральных органов исполнительной власти, партнерских организаций, курирующих профильные номинации, эксперты конкурса и представители региональных организационных комитетов.