Итоги первого этапа конкурса «Моя страна ‐ моя Россия» обсудят 22 марта 

В пресс‐центре МИА «Россия сегодня» 22 марта в 15:00 пройдет пресс‐конференция по итогам первого этапа 15‐го Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия». Эти проекты направлены на социально‐экономическое развитие российских территорий.
В 2018 году конкурсу исполняется 15 лет. За 14 лет в нем поучаствовали более 47 тысяч человек с проектами по развитию местных сообществ. В 2017 году на участие в конкурсе поступило более семи тысяч заявок из всех субъектов России.
Цель конкурса — привлечь талантливую молодежь к решению острых вопросов
социально-экономического
развития российских регионов, городов и сел. В проект приглашают представителей разных профессий и возрастов. Среди них: молодые авторы и их наставники, государственные и муниципальные служащие разного уровня, депутатский корпус, опытные и начинающие эксперты — теоретики и практики.
Мероприятие проводит Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные
социально-экономические
инициативы». Поддержку оказывает ряд ведомств: Министерство образования и науки РФ, Российская академия образования, Министерство транспорта РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Российское общества «Знание» и Национальный фонд подготовки кадров.
В конкурсе 18 номинаций, в которые входит весь спектр вопросов
социально-экономического
развития российских территорий. Окончательные итоги конкурса определят в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме при поддержке Фонда «Росконгресс».
Проект реализуется с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.
Приглашения поучаствовать в мероприятии получили: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, президент Российской академии образования, председатель экспертного совета конкурса Людмила Вербицкая, депутат Госдумы, руководители разных российских образовательных обществ, высокопоставленные лица таких российских ведомств, как Министерство образования и науки, Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, а также представители комитета Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Кроме того, конкурс посетят представители федеральных органов исполнительной власти, партнерских организаций, курирующих профильные номинации, эксперты конкурса и представители региональных организационных комитетов.