Как создавать резервную копию iPhone без iTunes и проводов

Среди владельцев iPhone пользуется большой популярностью процедура «чистки» устройства от лишних файлов с целью получить больше свободной памяти. Чем меньше объем встроенной памяти смартфона, тем, как правило, чаще приходится выполнять данную операцию. Иногда это даже полезно, но в процессе такой «чистки» можно случайно удалить важные файлы вроде сообщений, контактов и фотографий. Поэтому перед этими процедурами необходимо сделать резервную копию iPhone.

Конечно, желательно, чтобы и бэкап, и чистка устройства осуществлялись в одном месте — это и удобнее, и безопаснее. Не так давно мы обнаружили для себя интересную утилиту под названием AnyTrans, которая не только является полноценной заменой iTunes, но и обладает многими полезными функциями, в том числе очисткой памяти от лишних файлов и полным/частичным резервным копированием даже по Wi-Fi.

Чтобы создать резервную копию «по воздуху», достаточно перейти в соответствующий раздел приложения AnyTrans.

Первый раз потребуется подключить iPhone к компьютеру, в дальнейшем резервная копия будет создаваться автоматически, если оба устройства находятся в одной сети Wi-Fi.

Функциональность раздела с резервным копированием не ограничивается только этим. Так, можно настроить отложенное создание бэкапов — например, через три дня. Помимо этого, приложение сможет сообщать уведомлением, если уровень батареи iPhone упал ниже 10% или автоматически запускать бэкап, если уровень заряда ниже 20%.

Если полное резервное копирование не требуется, всегда можно сохранить самые важные файлы. Для этого перемещаемся в соседний раздел приложения и переходим к списку категорий — аудио, видео, фото, контакты и так далее. Рассмотрим возможности AnyTrans на примере сообщений — как правило, многие хранят в SMS важную информацию.

Для экспорта сообщений из iPhone будет достаточно открыть соответствующую вкладку, отметить нужные SMS, нажать на клавишу копирования файлов на компьютер в правом верхнем углу и выбрать конечную папку. После нескольких секунд выбранные сообщения окажутся в памяти компьютера — в той папке, которую укажете вы. Ситуация с файлами другого типа практически идентичная.

Помимо этого, программа умеет скачивать видео из YouTube (пока только на Mac, но скоро такая возможность появится и на Windows), оптимизировать видеоролики для воспроизведения на той или иной модели iPhone, копировать данные приложений и даже делать так называемых «клонов» устройств. Единственная загвоздка в эксплуатации программы может возникнуть из-за отсутствия русского языка, но в целом интерфейс логичный и интуитивный.

Функция резервного копирования — еще один повод скачать это приложение для Mac или Windows. Есть как платная, так и бесплатная пробная версия, с которой доступна часть возможностей AnyTrans. Программа доступна для загрузки по ссылке ниже.

P. S. Кстати, разработчики AnyTrans прямо сейчас проводят розыгрыш iPhone X! Чтобы принять в нем участие, достаточно пройти по этой ссылке и затем поделиться страницей в социальных сетях. Не забудьте перед этим проголосовать именно за iPhone X.

Название: AnyTrans Издатель/разработчик: iMobie Inc Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Да Совместимость: Windows, OS X Ссылка: Установить