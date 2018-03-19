Началась официальная эксплуатация построенной с китайской помощью Академии национальной вооруженной полиции Непала

Катманду , 19 марта / Синьхуа / — Построенная за счет китайской помощи Академия национальной вооруженной полиции Непала сегодня была официально введена в эксплуатацию. На церемонии по случаю начала использования присутствовал и перерезал ленточку премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли.

Академия национальной вооруженной полиции Непала расположена в западном пригороде непальской столицы Катманду.

Премьер-министр Непала выразил надежду, что данная академия сможет подготовить много обладающих техническими навыками и выдающимися способностями курсантов, чтобы противодействовать непрерывно нарастающим угрозам безопасности и обеспечивать государственные интересы Непала. Он выразил китайской стороне особую благодарность за бескорыстную помощь.

Строительство Академии национальной вооруженной полиции Непала официально было начато в апреле 2015 года, работы были завершены в срок в мае 2017 года, в июне того же года состоялась передача академии непальской стороне. —0—