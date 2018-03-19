Обновят дорожное полотно: ремонтировать Красноглинское шоссе начнут в конце мая

Самаре ищут подрядчика, который уложит еще один слой асфальта на дорожное полотно на Красноглинском шоссе. Речь идет о участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Также на эту тему: «И 100 миллионов рублей не нужны: в Самаре откладывается установка фонарей на Красноглинском шоссе».

На эти работы в областном бюджете зарезервировали 28,622 миллиона рублей. Победителя электронного аукциона определят 9 апреля.

— Подготовительные работы запланировали на апрель. Основной ремонт, согласно графику, начнется уже в конце мая, — сообщают в документах закупки.

Подрядчику предстоит отремонтировать дорожное полотно до середины октября. В этот же период обновленное Красноглинское шоссе собираются ввести в эксплуатацию.