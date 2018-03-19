Обновят дорожное полотно: ремонтировать Красноглинское шоссе начнут в конце мая 

В Самаре ищут подрядчика, который уложит еще один слой асфальта на дорожное полотно на Красноглинском шоссе. Речь идет о участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
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На эти работы в областном бюджете зарезервировали 28,622 миллиона рублей. Победителя электронного аукциона определят 9 апреля.
— Подготовительные работы запланировали на апрель. Основной ремонт, согласно графику, начнется уже в конце мая, — сообщают в документах закупки.
Подрядчику предстоит отремонтировать дорожное полотно до середины октября. В этот же период обновленное Красноглинское шоссе собираются ввести в эксплуатацию.
Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в прошлом году. Подрядчик, нанятый Минтрансом, обновил проезжую часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе и путепровод. Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей. Но завершить их планируют уже в 2018 году. На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и обустроят разделительную полосу.