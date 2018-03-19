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Девочка погибла под снежным завалом в ЯНАО
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Девочка погибла под снежным завалом в ЯНАО 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Пуровский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ямало‐Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по факту гибели 11‐летней девочки под снежной массой. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Трагедия произошла в городе
Тарко-Сале. Несколько подростков играли во дворе жилого дома по улице Осенней. Дети делали подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, когда на четвероклассницу обрушилась снежная глыба. Ребята обратились за помощью к прохожим, но спасти девочку так и не удалось.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
В грузинском Гудаури вышла из строя канатная дорога. ЧП произошло прямо на горнолыжном курорте. В результате отключения электроэнергии кресла грузоподъемника начали скатываться и врезаться друг в друга. О точном количестве пострадавших пока неизвестно. Пользователи социальных сетей опубликовали первые кадры с места инцидента.
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