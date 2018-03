Регина Тодоренко пожаловалась, что не смогла начать кинокарьеру из-за татуировок

Телеведущая Регина Тодоренко решила поговорить с поклонниками о татуировках, и в первую очередь рассказала о собственных нательных рисунках. Она сообщила, что любит их, но в юношестве, когда делала их, не задумывалась о том, как это может повлиять на ее будущее. Оказывается, люди не просто так говорят, что татуировки — это плохо и что свое тело портить не стоит.

Дело в том, что она столкнулась с интересной ситуацией во время кастинга в кино. Продюсеры искали милую, смешную актрису-«отличницу» с чувством юмора, и она решила попытать счастья. Об этом она рассказывает так:

Прихожу я, очень волнуюсь, но стараюсь широко улыбаться, не подаю виду, что страшно так, будто я повисла над пропастью. Читаю текст своей героини, мило болтаю с продюсерами и кастинг-директорами. Всё складывается, я их заинтересовала, меня засыпают комплиментами, уже готовы обсуждать ближайшие даты съёмок…

Однако всё оказалось не так просто. Уже на выходе из кабинета начинающую актрису остановили вопросом: «А у вас есть татуировки?», на что она с гордостью ответила: «Да, конечно» и получила совсем не тот отзыв, которого ждала. «Ой, как жаль, — сказал продюсер. — Нам нужна девушка с чистым телом». Предложение Регины затонировать ее татуировки кинодеятели восприняли без энтузиазма, сообщив, что, хотя ее кандидатура им нравится, «каждая минута съемочного дня слишком дорога» для того, чтобы тратить на это время.

Регина посетовала, что из-за этого ее карьера в кино могла закончиться, так и не начавшись, однако надежды она не теряет: возможно, когда-нибудь в кино понадобится девушка ее типажа с татуировками.

В общем, помните, что легче нарисовать тату на чистом теле, чем стараться исправить его и тратить на это время. Всегда думайте наперёд, — завершила свой пост телеведущая