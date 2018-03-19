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На американском авианосце USS Hornet пираты, солдаты НАТО и России устроили перестрелку
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На американском авианосце USS Hornet пираты, солдаты НАТО и России устроили перестрелку 

Русская Семерка 7 часов назад
Фото: Русская Семерка
На американском авианосце USS Hornet произошла затяжная перестрелка. В сражении приняли участие три стороны: вооруженные силы НАТО, армия РФ и пираты. Было совершено несметное количество выстрелов, выбывших из сражения не счесть. Впрочем, пугаться не надо — никто не погиб и даже не получил ранений. Дело в том, что произошедшее было масштабной страйкбольной игрой.
Авианосец USS Hornet был построен ещё в 1943 году. До 1970-го года нес службу, а потом был списан и с 1998 году он встал на постоянный прикол в городе Аламида штата Калифорния, где превратился в плавучий музей.
Американская страйкбольная организация MilSim Maritime смогла договориться с владельцами музея и провела там игру. Как мы уже писали, по сценарию, в схватке участвовали три стороны: войска НАТО, РФ и пираты. Страйкбол — военно-тактическая игра, в которой игроки используют игровое оружие, которое очень похоже на реальные образцы, но работает на сжатом воздухе и стреляет пластиковыми шарами диаметром 6 мм. Хотя оно и не является оружием (скорость вылета шара из ствола около 100 м/с), все участники игры должны носить защитные очки.
Игра получила большое распространение в России и даже пользуется поддержкой Минобороны РФ. Одна из самых масштабных игру у нас проходит на военном полигоне Алабино в Подмосковье и называется «Сутки на броне».
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