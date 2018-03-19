Ульяновская область запустила «Открытый бюджет»

В Министерстве финансов региона представили портал «Открытый бюджет Ульяновской области».

На портале собраны и структурированы подробные сведения о бюджетном процессе в Ульяновской области: параметры бюджета на 2018 — 2020 гг., сведения об исполнении бюджета региона, межбюджетных отношениях, исполнении местных бюджетов, государственных программах и общественно значимых объектах, а также расходы областного бюджета в разрезе целевых групп, адресная инвестиционная программа Ульяновской области и другие показатели финансово-экономического развития.

Информация на портале предоставлена в виде инфографики и таблиц, что делает финансовую информацию доступной и понятной для всех желающих.

Кроме того, аналитические данные Ульяновской области содержатся в приложении iMonitoring (доступно для бесплатного скачивания в AppStore и Google Play).

Сейчас на портале доступны «Бюджеты для граждан» за 2016 — 2018 гг. : каждый из них можно скачать или посмотреть онлайн.

Стоит отметить, что портал позволяет не только получить информацию о бюджете региона, но и принять участие в его формировании, и получить ответы на интересующие вопросы: сервисы обратной связи позволяют проводить обсуждение актуальных бюджетных вопросов и проблем регионального и местного уровня, вовлекая граждан в бюджетный процесс.