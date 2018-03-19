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Ульяновская область запустила «Открытый бюджет»
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Ульяновская область запустила «Открытый бюджет» 

Open.gov.ru 7 часов назад
Фото: Open.gov.ru
В Министерстве финансов региона представили портал «Открытый бюджет Ульяновской области».
Портал объединяет данные финансовых органов субъекта и муниципальных образований, органов государственной власти Ульяновской области, ФНС России, Росстата и Минфина России.
На портале собраны и структурированы подробные сведения о бюджетном процессе в Ульяновской области: параметры бюджета на 2018 — 2020 гг., сведения об исполнении бюджета региона, межбюджетных отношениях, исполнении местных бюджетов, государственных программах и общественно значимых объектах, а также расходы областного бюджета в разрезе целевых групп, адресная инвестиционная программа Ульяновской области и другие показатели финансово-экономического развития.
Информация на портале предоставлена в виде инфографики и таблиц, что делает финансовую информацию доступной и понятной для всех желающих.
Кроме того, аналитические данные Ульяновской области содержатся в приложении iMonitoring (доступно для бесплатного скачивания в AppStore и Google Play).
Сейчас на портале доступны «Бюджеты для граждан» за 2016 — 2018 гг. : каждый из них можно скачать или посмотреть онлайн.
Стоит отметить, что портал позволяет не только получить информацию о бюджете региона, но и принять участие в его формировании, и получить ответы на интересующие вопросы: сервисы обратной связи позволяют проводить обсуждение актуальных бюджетных вопросов и проблем регионального и местного уровня, вовлекая граждан в бюджетный процесс.
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