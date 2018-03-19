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Лискутов рассказал, останутся ли в Москве бесплатные парковки
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Лискутов рассказал, останутся ли в Москве бесплатные парковки 

Свободная пресса 7 часов назад
У Москвы нет задачи расширить зону платной парковки.
Об этом в эфире Радио «Комсомольская Правда» заявил глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, улицы на которых необходимо ввести оплату определяют муниципальные депутаты и сами жители. Кроме этого, чиновник рассказал возможности введения бесплатной парковки по субботам.
«Суббота в Москве, фактически, это обычный рабочий день, — подчеркнул Лискутов. — Такая тенденция в столице уже несколько лет. Многие организации в этот день недели работают. Количество машин в городе большое, перевод на стандарт работы воскресенья, когда стоянка бесплатная, приведет к тому, что мест просто не будет. Наличие оплаты почти всегда гарантирует возможность найти свободное место».
Также столичный чиновник отметил, что если территория позволяет городские власти стараются сделать максимальное количество парковочных мест.
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