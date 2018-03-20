Ещё
Проверка строительства музыкальной школы в Орехово-Зуево завершится 16 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверка строительства музыкальной школы в Орехово-Зуево завершится 16 апреля 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку строительства музыкальной школы на 600 мест, расположенной в городском округе Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства музыкальной школы на 600 мест, расположенной на ул. Заводская в дер. Демихово городского округа Орехово-Зуево», — говорится в сообщении.
Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев уточнил, что в настоящее время на объекте выполнен вынос существующих инженерных сетей и коммуникаций, ведутся работы по устройству фундамента. «Строительство в графике. Проверка на объекте завершится 16 апреля», — добавил Р. Тагиев.
В пресс-службе пояснили, что общая площадь двухэтажного здания музыкальной школы составит 2 тыс. 263 кв. м. Новое учреждение дополнительного образования предназначено для обучения детей с семи до 15 лет. В здании разместятся 26 индивидуальных классов, два репетиционных зала для хора и оркестра, кабинеты для коллективных занятий. На первом этаже будет располагаться гардероб, кафетерий, а также ряд административных и технических помещений. При благоустройстве планируется обустройство летней концертной площадки, мест для отдыха, парковочного пространства, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение территории.
Отмечается, что заказчиком выступает администрация городского округа Орехово-Зуево. Планируемый срок окончания строительства — IV квартал 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
«Почта России» пресекла попытку пересылки из Белоруссии в Москву крупной партии сильнодействующих веществ Советский летчик-испытатель Г.Мосолов скончался на 92-м году жизни Около 400 российских роботов-хирургов могут появиться в медучреждениях в 2020 г.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей50
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России403
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной507
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос78
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение