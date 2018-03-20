Проверка строительства музыкальной школы в Орехово-Зуево завершится 16 апреля

Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку строительства музыкальной школы на 600 мест, расположенной в городском округе Орехово-Зуево . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства музыкальной школы на 600 мест, расположенной на ул. Заводская в дер. Демихово городского округа Орехово-Зуево», — говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев уточнил, что в настоящее время на объекте выполнен вынос существующих инженерных сетей и коммуникаций, ведутся работы по устройству фундамента. «Строительство в графике. Проверка на объекте завершится 16 апреля», — добавил Р. Тагиев.

В пресс-службе пояснили, что общая площадь двухэтажного здания музыкальной школы составит 2 тыс. 263 кв. м. Новое учреждение дополнительного образования предназначено для обучения детей с семи до 15 лет. В здании разместятся 26 индивидуальных классов, два репетиционных зала для хора и оркестра, кабинеты для коллективных занятий. На первом этаже будет располагаться гардероб, кафетерий, а также ряд административных и технических помещений. При благоустройстве планируется обустройство летней концертной площадки, мест для отдыха, парковочного пространства, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение территории.

Отмечается, что заказчиком выступает администрация городского округа Орехово-Зуево. Планируемый срок окончания строительства — IV квартал 2018 г.