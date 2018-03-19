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Музыкальную школу в городском округе Орехово‑Зуево могут достроить в конце года
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Музыкальную школу в городском округе Орехово‑Зуево могут достроить в конце года 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке хода строительства музыкальной школы в подмосковном городском округе Орехово-Зуево, работы на объекте планируется завершить в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства музыкальной школы на 600 мест, расположенной на улице Заводская в деревне Демихово городского округа Орехово-Зуево. В настоящее время на объекте выполнен вынос существующих инженерных сетей и коммуникаций, ведутся работы по устройству фундамента. Строительство в графике», — сказал глава надзорного органа Руслан Тагиев.
Общая площадь двухэтажного здания музыкальной школы составит 2263 квадратных метра. Новое учреждение дополнительного образования предназначено для обучения детей с 7 до 15 лет. В здании разместятся 26 индивидуальных классов, два репетиционных зала для хора и оркестра, кабинеты для коллективных занятий. На первом этаже будет располагаться гардероб, кафетерий, а также ряд административных и технических помещений.
При благоустройстве планируется обустройство летней концертной площадки, мест для отдыха, парковочного пространства, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение территории.
«Планируемый срок окончания строительства — четвертый квартал 2018 года», — заключил Тагиев.
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