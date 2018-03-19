Как правильно провести день весеннего равноденствия, чтобы не было мучительно больно весь год

Во вторник, 20 марта, в 19:19 по московскому времени весна официально вступит в своих права. По крайней мере, с точки зрения астрономии. Солнце взойдет почти точно на востоке, зайдет почти точно на западе, день сравняется с ночью, а астрономическая зима окончательно и бесповоротно уступит место весне.

Нет, наверное, ни одного народа на Земле, который бы не выделял столь знаменательный день. Отмечали, понятно, весенний Солнцеворот и на Руси. Причем, как и во многих других традициях, это был день празднования Нового года со всеми вытекающими — от массовых гуляний и шумных застолий до всевозможных ритуалов, главным атрибутом которых были символы солнца. В общем, достаточно представить себе классическую Масленицу, тем более, что до христианизации Руси масличная неделя стартовала именно в День весеннего равноденствия.

ПТИЧКИ СЧАСТЬЯ

У поздних славян с астрономической весной был связан праздник Жаворонки — считалось, что в этот день возвращаются из теплых краев жаворонки, а за ними и другие перелетные птицы. Столь знаменательное событие сопровождали ритуальной выпечкой в виде птичек, которые должны были принести с собой весну, тепло и хороший урожай. Жаворонков пекли обычно летящих — с расправленными крылышками, но были и сидящие, и нахохлившиеся, больше напоминавшие маленькие колобки. Птичек старались украсить — покрыть сахарной глазурью или медом, обсыпать семечками, расписать узорами с помощью тонкой палочки.

Обязательно делали глаза — с помощью ягод можжевельника, гороха, гречки, мака или семечек. Особо продвинутые даже умудрялись покрывать своих пернатых сусальным золотом.

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