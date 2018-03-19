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Путин не обсуждал с кандидатами преемника и состав нового правительства
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Путин не обсуждал с кандидатами преемника и состав нового правительства 

Говорит Москва 7 часов назад
По его словам, во время беседы поднималась ситуация в Сирии и на Украине и многие другие вопросы. «Разговор шёл о стране, о выборах, об избирательной системе. Мы пытались найти общую точку зрения и понять точку зрения президента», — цитирует Титова РИА Новости.
На вопрос о том, поднимал ли кто-нибудь из участников встречи тему возможного преемника Владимира Путина и состав нового правительства, бизнес-омбудсмен ответил отрицательно.
Сегодня избранный президент провёл встречу со всеми конкурентами по электоральной гонке. Их разговор продлился более двух часов, большая часть беседы прошла за закрытыми дверями.
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