Собчак пришла на закрытую встречу к Путину с гитарой

Более двух часов продолжалась закрытая встреча Владимира Путина с соперниками по предвыборной кампании. Ксения Собчак пришла в Кремль с украшением, символизирующим свободу и гармонию.

На шее у Собчак можно было разглядеть кулон с небольшой красной гитарой. Если задаться целью разгадать этот знак, то выяснится, что гитара — символ свободы, гармонии, неуемной энергии и счастья. Часто его используют непокорные и неподдающиеся натуры.

Гитара также символизирует легкомыслие. Владелица такого украшения как бы призывает к легкому отношению к себе, зовет поиграть.

Что касается встречи в Кремле, то ее большая часть прошла за закрытыми дверями, однако у журналистов была возможность услышать вступительное слово российского лидера. Обращаясь к своим вчерашним оппонентам, Путин призвал их объединить усилия для работы на благо страны.

"Считаю, что для всех для нас очень важно объединять усилия всех политических партий, общественных организаций, общественности для реализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоит наша страна, и на преодоление тех вызовов, с которыми Россия сталкивается", — сказал глава государства.

Путин попросил своих бывших соперников руководствоваться долгосрочными соображениями, интересами России и российского народа, партийные предпочтения отодвигать на второй план.

"Призываю вас к такому открытому, честному диалогу, нацеленному на долгосрочные национальные интересы", — обратился к политикам президент.