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ФНС представила мобильное приложение для налогплательщиков
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ФНС представила мобильное приложение для налогплательщиков 

Российская Газета 7 часов назад
В App Store и GooglePlay приложение, разработанное по заказу Федеральной налоговой службы, легко найти по названию «Налоги ФЛ». Оплатить их со смартфона можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в котором необходимо зарегистрироваться.
Как пояснили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе, мобильное приложение построено на данных обновленной web-версии интернет-сервиса «Личного кабинета». Сегодня число его пользователей превысило 28 миллионов.
В прошлом году сайтом и его сервисами воспользовались около 89 миллионов человек. Через сайт было уплачено более 60 миллиардов рублей налогов.
Получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлением в любую инспекцию и предъявив документ, удостоверяющий личность. Логин и пароль инспектор выдаст в течение 15 минут. Через личный кабинет можно отправлять заявления, налоговые декларации, получать расчеты по налогам, выписки и справки, а также подготавливать и правильно оформлять платежные документы и проводить оплату. Через сайт ФНС России без регистрации также можно узнать свой ИНН, записаться на прием в налоговый орган, указав свои личные данные. Нужно только выбрать свой регион, инспекцию, дату, время и вопрос, по которому вы обращаетесь. А если что-то останется непонятно, любой вопрос можно задать на форуме сайта.
По словам главы ФНС России Михаила Мишустина, цифровая платформа налоговой службы позволила создать электронные сервисы, которые помогают решить любой налоговый вопрос в режиме 24 часов в сутки каждый день из любой точки мира. «В идеале заплатить налоги должно быть не сложнее, чем оплатить мобильную связь или Интернет. Мы готовы перейти на автоплатеж по имущественным налогам и работать с банками, заинтересованными в предоставлении такой услуги», — заявил Мишустин.
Как считает глава налоговой службы, именно интернет-технологии, не предполагающие личных визитов к инспекторам, позволят создать в России систему добровольного соблюдения налогового законодательства. «Построение такой системы способно серьезно повысить уровень взаимного доверия между государством и обществом, обеспечить прозрачность экономики для всех субъектов, улучшить качество бюджетного планирования и гарантировать стабильность государственных доходов», — подчеркивает Мишустин.
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