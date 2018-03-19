ФНС представила мобильное приложение для налогплательщиков

В App Store и GooglePlay приложение, разработанное по заказу Федеральной налоговой службы , легко найти по названию «Налоги ФЛ». Оплатить их со смартфона можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в котором необходимо зарегистрироваться.

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе, мобильное приложение построено на данных обновленной web-версии интернет-сервиса «Личного кабинета». Сегодня число его пользователей превысило 28 миллионов.

В прошлом году сайтом и его сервисами воспользовались около 89 миллионов человек. Через сайт было уплачено более 60 миллиардов рублей налогов.

Получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлением в любую инспекцию и предъявив документ, удостоверяющий личность. Логин и пароль инспектор выдаст в течение 15 минут. Через личный кабинет можно отправлять заявления, налоговые декларации, получать расчеты по налогам, выписки и справки, а также подготавливать и правильно оформлять платежные документы и проводить оплату. Через сайт ФНС России без регистрации также можно узнать свой ИНН, записаться на прием в налоговый орган, указав свои личные данные. Нужно только выбрать свой регион, инспекцию, дату, время и вопрос, по которому вы обращаетесь. А если что-то останется непонятно, любой вопрос можно задать на форуме сайта.

По словам главы ФНС России Михаила Мишустина, цифровая платформа налоговой службы позволила создать электронные сервисы, которые помогают решить любой налоговый вопрос в режиме 24 часов в сутки каждый день из любой точки мира. «В идеале заплатить налоги должно быть не сложнее, чем оплатить мобильную связь или Интернет. Мы готовы перейти на автоплатеж по имущественным налогам и работать с банками, заинтересованными в предоставлении такой услуги», — заявил Мишустин.