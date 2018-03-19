В топ-менеджменте «Росгосстраха» произошли кадровые перестановки 

Кирилл Бровкович будет курировать блок корпоративного страхования компании «Росгосстрах». Блок «Медицина» возглавит Галина Таланова, сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».
Продуктовый виджет
Кирилл Бровкович много лет проработал на руководящих позициях в «Военно-страховой компании», а с 2009 года занимал пост гендиректора СК «Транснефть». С ноября 2013 года — заместитель председателя правления «СОГАЗа».
Галина Таланова работает в страховании с 1992 года. Более 14 лет она проработала в СК «РОСНО», в том числе руководила Московской региональной дирекций, Центром медицинского страхования, с 2003 года — заместитель гендиректора, член правления. С 2012 года — заместитель председателя правления «СОГАЗа».