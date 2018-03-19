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«Взрослые» развлечения добрались до AR-устройств
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«Взрослые» развлечения добрались до AR-устройств 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
«Взрослые» развлечения добрались до смешанной (дополненной) реальности. Компания 3D Hologroup утверждает, что разработала приложение 3D Hologirfriend, позволяющее «получить девушку вашей мечты в спальне, гостиной, столовой или где пожелаете».
Напомним, AR (или, в терминологии Microsoft, «смешанная реальность») подразумевает взаимодействие с виртуальными объектами, спроецированными на картину реального мира, «воспринимаемую» либо камерами (как в популярных смартфонных AR-платформах от Apple и Google), либо непосредственно сквозь прозрачный экран устройства, как в Microsoft Hololens.
Hololens, а также аналогичные AR-очки Meta 2 являются единственными устройствами, которые в настоящее время поддерживает 3D Hologirfriend. В будущем обещана поддержка AR-очков Magic Leap One, самая доступная версия которых будет стоить около тысячи долларов, а выйдет, предположительно, до конца 2018-го.
Выглядящий наскоро сделанным «на коленке» официальный сайт 3D Hologirfriend утверждает, что девушки-голограммы «как живые», разработчики «ежедневно повышают их реалистичность, AR-функции и искусственный интеллект». Описание проекта максимально расплывчато, и возникает подозрение, что готового продукта у 3D Hologroup пока нет. Есть пока только страница с моделями девушек, качеством трехмерной графики не превосходящих видеоигры десятилетней давности.
Тем не менее, компания предлагает зарегистрироваться и в будущем получать обновления моделей, а также возможность запрашивать у разработчиков кастомизированных «виртуальных подружек». Предполагается, что зарабатывать 3D Hologroup будет, предоставляя доступ к своему сервису по подписке.
∎"Коготь" Microsoft добавляет в виртуальную реальность осязаниечитайте также
В 3DHologroup надеются, что в случае с дополненной реальностью повторится история, когда порнография служила локомотивом развития новых технологий — таких как VHS-кассеты, Blue-ray диски или сам интернет. В то же время, на нынешнем уровне развития AR-технологий стоимость оборудования крайне высока, в то время как детализация и реалистичность моделей, предлагаемых 3DHologroup, оставляет желать лучшего.
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