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Задачи Путина на новый срок назвали невыполнимыми
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Задачи Путина на новый срок назвали невыполнимыми 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Действующий президент РФ Владимир Путин, победивший на выборах главы государства, обозначил задачи, которые планирует решать в течение нового президентского срока. По его словам, прежде всего, упор будет сделан на внутреннюю повестку, в том числе обеспечение темпов роста экономики, развитие здравоохранения, промышленного производства, инфраструктуры, образования. Об этом Путин рассказал 19 марта во время встречи с сопредседателями своего предвыборного штаба, сообщает сайт Кремля.
Профессор Департамента политической науки НИУ ВШЭ Николай Петров в эфире НСН выразил надежду на то, что заявление Путина порождает надежду на движение в направлении нормализации отношений с Западом.
«Задачи и перспективы, которые намечены в президентском послании, в полной мере невыполнимы. Чтобы начать их реализовывать, нужна нормализация отношений с Западом. В этом смысле послание президента порождает оптимистические ожидания: можно надеяться, что последует движение в этом направлении», — считает политолог.
Эксперт: С нынешним правительством экономическое чудо Путину не светит В то же время Николай Петров посчитал невыполненными и те задачи, которые Путина ставил в 2012 году.
«Задачи, которые были сформулированы в 2012 году, я считаю, не были выполнены. В этом плане весь президентский срок был провальным. Надо надеяться, что ошибки и причины неудач, которые к этому привели, были проанализированы. Хотя в президентском послании мы этого не увидели», — заключи в эфире НСН Петров.
Напомним, выборы президента РФ прошли 18 марта. После обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий в ЦИК рассказали, что первое место занимает действующий президент РФ Владимир Путин. Ему удалось набрать 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). Окончательные итоги будут подведены позже.
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