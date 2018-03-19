Дух Мазепы веками бродит по Украине

389 лет назад под Белой Церковью, что в нынешней Киевской области, родился один из самых противоречивых деятелей российской истории — Иван Мазепа

Украинец по рождению и иезуит по жизни, он был проклинаемым клятвопреступником для одних и героем для других.

Подобно хмелю, Мазепа тучно пророс на почве буйного украинского национализма. Поскольку все современные украинские герои — это те, кто хоть как-то против России , то Мазепа тут занимает весьма почетное место. Клятвопреступление, накануне Полтавской битвы, когда он переметнулся в стан врагов Петра I, вменено ему в главную заслугу.

Мазепа был сын своего времени, когда все южное подбрюшье Речи Посполитой представляло собой почти никем не управляемую вольницу, которая с одинаковой охотой служила польским магнатам, московским государям или крымскому хану. Совсем недавно остыли костры хмельнитчины, но пепел ее еще летал по Украине , стучась в сердца зажиточных хуторян, страстно алчущих получить шляхетские права и вольности. Верхушка запорожского казачества за несколько веков своего существования желала выделиться из общей массы «быдла». Примером для подражания были ближайшие соседи — поляки, которые жили по принципу «на своем на огороде шляхтич равен воеводе».

Века борьбы с королевской властью за вольности сформировали причудливый тип политической культуры, где свободным считался тот, у кого было больше прав, относительно других. На практике это означало неравенство сильного перед слабым. Региональный магнат, владевший землями и собиравший вокруг себя многочисленную клиентелу из тех, кто победнее, плевал на королевскую власть и давил всех, кого считал нужным. Пример был очень соблазнительным. Однако для реализации шляхетских вольностей не хватало только того самого шляхетсва, пожаловать которое мог, увы, только польский король.

Хмельницкий ради дарования себе потомственного титула и полномочий пустился во все тяжкие, которые потом были объявлены войной за независимость. Независимость там была только от каких-либо взятых на себя обязательств, клятв и договоров.

Мазепа был плоть от плоти той лихой вольницы, которая привыкла грести только под себя. Воспламеняясь какой-то внезапной идеей, он тут же забывал прошлых союзников и переходил в стан их врагов. Разочаровавшись, что не удалось получить все и сразу, он шел на попятную и вновь предлагал услуги людям, которых недавно предал.