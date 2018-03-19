Отчего люди не умеют как птицы

Точку в номере ставит москвичка Мария Краснова. Девушка вышла прогуляться по залитому солнцем городу.

Она остановилась возле станции метро «Китай-город», чтобы покормить голубей. Привычные к людям городские птицы без опаски общаются с прохожими и даже не боятся брать кусочки хлеба с ладоней.

Вот Мария и воспользовалась такой дружбой людей с пернатыми, которые с удовольствием склевали предложенный ею корм. А подкрепившись, они вспорхнули над будничной суетой — в небо, к солнцу.

Прогулка получилась вдохновенной. Любимый город, солнечная погода, птицы. Что еще нужно для отличного настроения?