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В Щукине проведут бесплатную консультацию по грудному вскармливанию
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В Щукине проведут бесплатную консультацию по грудному вскармливанию 

Префектура СЗАО города Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В среду, 21 марта, в родильном доме городской клинической больницы №52 района Щукино для будущих мам проведут бесплатное занятие с консультантом по грудному вскармливанию. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— В течение двух часов участники ознакомятся с важными правилами грудного вскармливания. Консультант Татьяна Калинская ответит на все интересующие вопросы, — рассказали в пресс-службе ГКБ №52.
Занятие пройдет по адресу: ул. Сосновая, дом 11 (здание женской консультации, 1 этаж, 106 аудитория). Сбор в холле на первом этаже в 14.45, начало в 15.00. Приглашаются все желающие без предварительной записи.
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