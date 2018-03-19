В Щукине проведут бесплатную консультацию по грудному вскармливанию

В среду, 21 марта, в родильном доме городской клинической больницы №52 района Щукино для будущих мам проведут бесплатное занятие с консультантом по грудному вскармливанию. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— В течение двух часов участники ознакомятся с важными правилами грудного вскармливания. Консультант Татьяна Калинская ответит на все интересующие вопросы, — рассказали в пресс-службе ГКБ №52.

Занятие пройдет по адресу: ул. Сосновая, дом 11 (здание женской консультации, 1 этаж, 106 аудитория). Сбор в холле на первом этаже в 14.45, начало в 15.00. Приглашаются все желающие без предварительной записи.