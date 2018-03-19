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Старшеклассники школы «Соколиная гора» стали призерами городского квеста по естествознанию
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Старшеклассники школы «Соколиная гора» стали призерами городского квеста по естествознанию 

Управа района Соколиная гора 7 часов назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Команда девятых-одиннадцатых классов школьного здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, дом 14 признаны призерами межрайонного этапа седьмого городского квеста по естествознанию.
На базе школы №446 Соколиной горы проходил межрайонный этап интеллектуального соревнования. Квест проходил по следующим тематическим циклам: «Зоология беспозвоночных: систематика, определение видов», «Зоология позвоночных: систематика, определение видов», «Палеогеография: палеонтология, распространение животных и растений по земному шару» и «Красная Книга: ООПТ, флора и фауна».
— Ребята продемонстрировали свои знания и заслуженно стали призерами этого состязания. Гордимся нашими участниками, — отметили в школе №429 «Соколиная гора».
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