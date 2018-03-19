В КДНиЗП провели 131 лекцию по профилактике правонарушений

Глава МО Соколиная гора рассказал о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района.

За год Комиссией было проведено 24 заседания комиссии и два расширенных заседания. Участники заседаний провели 131 лекцию по профилактике правонарушений среди подростков и детей. Недавно был организован конкурс, посвященный 100-летнему юбилею КДНиЗП. Участие в мероприятии приняли все районные школы. Юные соколинцы представили видеофильмы, посвящённые деятельности образовательных и других учреждений Соколиной горы, связанной с воспитанием несовершеннолетних, попечительством и заботой о них. Также ребята создавали плакаты о здоровом образе жизни, о важности дружбы и толерантности, правовой грамотности, затрагивающие проблему наркотической зависимости и другие важные социальные темы. Дошкольники же участвовали в творческих конкурсах на патриотическую тематику.