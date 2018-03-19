Президент Филиппин поздравил Владимира Путина с победой на выборах 

Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Информацию о теплых поздравлениях президента Филиппин в адрес Владимира Путина в своем заявлении подтвердил министр внешнеполитического ведомства островной республики Алан Питер Кайетано.
Родриго Дутерте выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией, а также развитие экономических и международных отношений.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным пожелал РФ успехов в политической, экономической модернизации и ряде других сфер.