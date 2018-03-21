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В голосование по благоустройству участвовало 974 тыс. жителей области
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В голосование по благоустройству участвовало 974 тыс. жителей области 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Об этом в среду, 21 марта, сообщил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов в эфире телеканала «Россия-24. Самара».
«Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда. Мы воодушевлены таким результатом. Очевидно, что такой способ взаимодействия с общественностью показал эффективность. Мы впервые сделали так, что по общественным темам принимают решения не чиновники, а непосредственно люди, живущие на данных территориях», — отметил Виктор Кудряшов. Он подчеркнул, что и сам список проектов, выносившихся на общественное голосование, определялся жителями на собраниях. «Мы понимаем, что это стиль работы нового губернатора. Это то, что будет нас сопровождать, я уверен, долгие годы. Это в конечном итоге делается для людей. Я думаю, нас ожидают опросы еще по многим проектам», — поделился мнением первых заместитель председателя правительства региона. Он выразил надежду, что подобные механизмы позволят создать в муниципалитетах «народную демократию» в вопросах, которые непосредственно касаются жителей — благоустройства и ЖКХ. «Хотел бы поблагодарить людей за их активность. Задача власти их не подвести», — сказал Виктор Кудряшов.
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