В голосование по благоустройству участвовало 974 тыс. жителей области

«Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда. Мы воодушевлены таким результатом. Очевидно, что такой способ взаимодействия с общественностью показал эффективность. Мы впервые сделали так, что по общественным темам принимают решения не чиновники, а непосредственно люди, живущие на данных территориях», — отметил Виктор Кудряшов. Он подчеркнул, что и сам список проектов, выносившихся на общественное голосование, определялся жителями на собраниях. «Мы понимаем, что это стиль работы нового губернатора. Это то, что будет нас сопровождать, я уверен, долгие годы. Это в конечном итоге делается для людей. Я думаю, нас ожидают опросы еще по многим проектам», — поделился мнением первых заместитель председателя правительства региона. Он выразил надежду, что подобные механизмы позволят создать в муниципалитетах «народную демократию» в вопросах, которые непосредственно касаются жителей — благоустройства и ЖКХ. «Хотел бы поблагодарить людей за их активность. Задача власти их не подвести», — сказал Виктор Кудряшов.