На выборах в Самарской области наблюдатели из ОБСЕ нарушений не нашли

Например, в 2012 году на карте нарушений в день выборов было 165 сигналов, в этом году 38 — почти в 4,5 раза меньше. Подавляющее большинство из них — технические — устранимые и не влияющие каким-либо образом на результат.

«Серьёзных жалоб нет», — подтвердили и в самарском избиркоме.

Помогали достигать такой чистоты и прозрачности наблюдатели, как общественные, так и международные.

Координатор избирательных участков в Промышленном районе Самары Андрей Щобак рассказал, что нарушений было не много, в основном по мелочам: « Основные причины — человеческий фактор. К нам оперативно поступали сигналы, и мы незамедлительно реагировали. В целом у населения — позитивный настрой. На удобство и прозрачность повлияли и новая система голосования не по месту прописки, а по месту нахождения. Помогала техническая оснащенность избирательных участков КОИБами. Видеотрансляции с любого предвыборного участка можно было посмотреть в Интернете. Это, безусловно, повлияло и на открытость выборов. Но один из важных моментов — это подготовка участковых комиссий. С общественными наблюдателями проводили занятия, это делали очень качественно и информативно. На нашем участке были международные наблюдатели из ОБСЕ . По итогам выборов они не сделали никаких устных и внешних замечаний».

Наблюдатель из Красноармейского района Татьяна Храпоненко отметила, что и избиратели и члены участковой избирательной комиссии ответственно подошли к своему гражданскому долгу:

«Я координировала 45 участков. Все прошло чисто, без серьезных нарушений. На голосование пришло много молодёжи. Люди шли, как на праздник, чувствовался позитивный настрой. Несмотря на снежную погоду, шли с хорошим настроением. Первые избиратели пришли за 10 минут до открытия участков. Пик активности пришёлся на вторую половину дня».

По мнению наблюдателей, на настрой населения повлияла и работа региональной власти: то, как она выстраивает взаимодействие с населением — наконец-то открытый и честный диалог с дольщиками, чиновники вышли в twitter, где в круглосуточном режиме общаются с жителями, создана рабочая группа по соцвыплатам — снижена острота вопроса. Общий позитивный фон связан и с открытием в регионе новых производств, спортивных объектов, школы, больниц и детских садов.