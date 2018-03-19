Парковку в Москве не будут делать бесплатной по субботам

Заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в планах властей города нет намерения сделать парковку по субботам бесплатной из-за большого количества автомобилей.

Он отметил, что у Москвы нет задачи расширить зону платной парковки. По его словам, улицы на которых необходимо ввести оплату определяют муниципальные депутаты и сами жители. Кроме того, заммэра прокомментировал возможность введения бесплатной парковки по субботам.

«Суббота в Москве, фактически, это обычный рабочий день. Такая тенденция в столице уже несколько лет. Многие организации в этот день недели работают. Количество машин в городе большое, перевод на стандарт работы воскресенья, когда стоянка бесплатная, приведет к тому, что мест просто не будет. Наличие оплаты почти всегда гарантирует возможность найти свободное место», — сказал Ликсутов в эфире Радио « Комсомольская правда ».

Он добавил, что, если позволяет пространство, городские власти стараются сделать максимальное количество парковочных мест.

Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена на 21 улице в центре города. С 25 декабря 2013 года платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца. С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами.

Затем 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах, второй этап расширения провели 26 декабря 2015 года. С 26 декабря 2016 года в Москве вновь произошло точечное расширение платных парковок. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей.

Также со 2 декабря 2016 года повышен тариф на оплату уличных парковок, максимальная стоимость в 200 рублей за час установлена на 133 наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца.