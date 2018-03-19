Ради уничтожения советских памятников власти Литвы объединяются с вандалами

Литве активизировалась борьба с военными памятниками советского времени. Как показывает практика, неизвестные вандалы фактически работают в тандеме с властями. Вандалы атакуют монументы под покровом ночи, а власти пользуются этим как поводом, чтобы окончательно избавиться от памятников и слова «освободители» на них.

Так, недавно неизвестные осквернили в деревне Грибине мемориал, посвященный советским гражданам, убитым «лесными братьями» или, как называют их в Литве, «национальными партизанами». Монумент был установлен на месте, где в июне 1946 года в засаду попал грузовик, в кузове которого находился двадцать один человек — комсомольцы, сотрудники НКВД, «ястребки» (сотрудники подразделений, сражавшихся с организованными бандами). Все они были расстреляны.

На памятнике намалевали свастику и четыре пятиконечных звезды. Свою выходку злоумышленники приурочили к столетию со дня провозглашения Литовской Республики.

Следы вандализма убрали. Однако мэр города Мариямполе Ирена Лунскене (Мариямполе находится в пяти километрах от Грибине) заявила, что убрать необходимо и сам мемориал. По случаю староста местечка Шунскяй Римантас Лякяцкас рассказал, что до 2014 года мемориал числился в реестре памятников, находящихся под защитой государства, но потом был показательно из него вычеркнут.

Те литовцы, кто с официальным взглядом Вильнюса на собственную историю не согласны, сразу почуяли недоброе. Получается, вандализм становится удобным поводом, чтобы вовсе стирать с карты неудобные властям мемориалы. Что, в свою очередь, мотивирует вандалов совершенно очевидным образом.

О готовности разместить мемориал из Грибине у себя уже заявили в литовском музее советских скульптур под открытым небом в местечке Грутас, куда со всей страны свозят статуи, бюсты и монументы периода СССР. Теперь этот список хотят дополнить даже могилами.

«Захоронениям и могильным памятникам место на кладбище, а центр города не должен быть заложником прежней идеологии и войны, которую Литва не начинала и не заканчивала. Ни одна из сторон, которые участвовали в войне, не были в военное время друзьями Литвы, а принесли только несчастья». Это цитата из письма депутата Cейма Кястутиса Масюлиса к однопартийцу (партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы») — мэру Паланги Шарунасу Вайткусу. Речь в данном случае идет о мемориале и могилах 106 советских солдат-освободителей, находящихся напротив католического храма в центре города.

Эти могилы и памятник все еще внесены в реестр культурного наследия Литвы. Поэтому, считает мэр Паланги, «проблему» необходимо решать комплексно, благо подобные мемориальные комплексы есть не только в его городе.

Недавно тема переноса памятника советским воинам также поднималась властями Шяуляя. Зашла речь и о памятнике в Клайпеде. Доцент местного университета Сильва Поците в связи с 73-й годовщиной изгнания из города гитлеровских оккупантов позволила себе заявить, что Клайпеду «никто не освобождал». Сейчас надпись на табличке у памятника гласит, что «город освобожден 28 января 1945 года» — и это решительно не устраивает Поците. В современной Литве эта дама считается респектабельным историком.

В Клайпеде уже создали комиссию, которая решает — стоит ли снабдить памятник специальной табличкой, удостоверяющей, что он поставлен вовсе «не освободителям».

С Поците согласен бывший глава МИД Литвы Литвы Аудронюс Ажубалис : «Мы не говорим, что нужно убрать могилы с останками солдат Красной Армии. Но все надписи на советских болванах (так в Литве сегодня почти официально называют памятники и скульптуры времён ЛССР — ВЗГЛЯД) должны быть приведены в соответствие с исторической правдой. В первую очередь, это правило относится к термину „освободители“. Потому что 9 мая 1945 года Литва получила не свободу, а началась вторая оккупация нашей страны со стороны СССР».

«Осколки тоталитарных властей»

Российский посол в Литве Александр Удальцов жалуется: «Мы всё чаще встречаемся с какими-то проблемами и трудностями в работе, которую проводим по поддержанию в порядке памятников советским воинам, по их ремонту, реставрации за российские деньги. Возникают препоны, в том числе и от местных самоуправлений. Особенно созданием таких трудностей отличается Департамент культурного наследия при Минкульте , занимающийся организационной стороной. Всё чаще раздаются голоса на местах о том, чтобы поставить таблички рядом с захоронениями, в которых, мол, надо объяснить „правду“, за что эти люди воевали, кого они представляли, чего добились».

К «комплексному решению проблемы», на котором настаивает мэр Паланги, в Литве, кажется, уже готовы. Депутаты Сейма от всё того же «Союза отечества — Христианских демократов» предлагают «законодательно обязать убрать публичные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй». «Мы хотим чётко регламентировать своим законом, что различные публичные объекты, названия или содержание которых пропагандируют коммунизм, должны быть или убраны, или заменены. Таких объектов в Литве осталось 150-160», — заявил один из авторов проекта Лауринас Кащюнас.

Новый закон будет распространяться на здания, памятники, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, а также на именные премии и конкурсы. Перечень публичных объектов, «пропагандирующих коммунизм», должен будет составить Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, а утвердить правительство. Кащюнас считает, что уже к 2020 году в Литве не должно остаться «осколков тоталитарных властей». Неподходящие для нынешней государственной идеологии названия улиц и площадей будут заменены, а памятники воинам-освободителям Красной Армии и литовцам, сотрудничавшим с советской властью, уничтожены.

Пока что этот законопроект Сеймом не утвержден (он будет рассматриваться в ходе весенней сессии), но идейные сторонники его авторов сами проявляют инициативу на местах. Так, минувшей осенью самоуправление Биржайского района по инициативе замглавы администрации Ируте Варзене оборудовало в местах захоронения освобождавших Литву красноармейцев пояснительные таблички. На них указывалось, что официальные надписи об «освободителях» на памятниках и могильных плитах «не соответствуют исторической правде».

Советник отдела по культурному наследию муниципалитета города Биржай Далюс Микеленис заявил: «Мы чувствуем, что вносим вклад в донесение исторической правды, и считаем, что у нас это получилось. Но мы не удивимся, если наши усилия расценят как произвол — и за это, возможно, мы получим по шапке».

Позднее Микялёнис разочарованно сообщил журналистам, что глава администрации района велел прекратить установку у могил «поясняющих табличек». Сам глава района — Вальдемарас Валкюнас — мотивировал свое решение так: «Это чувствительная сфера, связанная с международными отношениями. Моя заместительница поступила очень безответственно. К тому же,

таблички выполнены любителями и на любительском уровне. Их содержание ни с кем не согласовано».

Если же Сейм все-таки превратит законопроект в закон, безответственность заместительницы Валкюнаса можно будет назвать стратегическим видением. И тогда советские мемориалы от литовского вандализма на государственном уровне уже ничто не спасет.