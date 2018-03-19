Житель Уфы убил ножом жившего у него экс‐сокамерника

В доме по улице Кирова в городе Уфа 53‐летний мужчина совершил убийство 50‐летнего знакомого. Как сообщил портал Mkset.ru, ранее мужчины вместе отбывали наказание в тюрьме за преступление против жизни и здоровья граждан.

Потерпевший попросился пожить к своему знакомому. При этом он вел себя перед сожительницей хозяина квартиры, не соблюдая приличий.

Ночью 16 марта между мужчинами вспыхнул конфликт. Тогда хозяин жилья взял нож и нанес приятелю как минимум девять ранений. Гость умер от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.