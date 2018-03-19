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Житель Уфы убил ножом жившего у него экс‐сокамерника
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Житель Уфы убил ножом жившего у него экс‐сокамерника 

360tv.ru 7 часов назад
В доме по улице Кирова в городе Уфа 53‐летний мужчина совершил убийство 50‐летнего знакомого. Как сообщил портал Mkset.ru, ранее мужчины вместе отбывали наказание в тюрьме за преступление против жизни и здоровья граждан.
Потерпевший попросился пожить к своему знакомому. При этом он вел себя перед сожительницей хозяина квартиры, не соблюдая приличий.
Ночью 16 марта между мужчинами вспыхнул конфликт. Тогда хозяин жилья взял нож и нанес приятелю как минимум девять ранений. Гость умер от полученных травм.
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.
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