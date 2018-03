Сооснователь Facebook Крис Хьюз рассказал, чему он научился при потере инвестиций в $25 млн 

Фото: iStock

В марте 2012 года Хьюз за несколько миллионов долларов приобрел издание The New Republic. Предприниматель, работавший над digital-стратегией президентской кампании Барака Обамы в 2008 году, признается, что ему нравился журнал, который с 1914 года рассказывал о политике, литературе и искусстве. За четыре года сооснователь Facebook вложил в проект $25 млн, однако это не спасло издание от увольнения 75% сотрудников и последующей продажи. О крахе The New Republic Хьюз рассказал в своей книге Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn.