Сооснователь Facebook Крис Хьюз рассказал, чему он научился при потере инвестиций в $25 млн

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Предприниматель Крис Хьюз заработал $500 млн за помощь Марку Цукербергу , когда последний создавал социальную сеть Facebook. В 2012 году Хьюз купил издание The New Republic, однако в 2016 году он был вынужден продать его. О том, чему Хьюз научился из-за потери средств, предприниматель рассказал Business Insider.

В марте 2012 года Хьюз за несколько миллионов долларов приобрел издание The New Republic. Предприниматель, работавший над digital-стратегией президентской кампании Барака Обамы в 2008 году, признается, что ему нравился журнал, который с 1914 года рассказывал о политике, литературе и искусстве. За четыре года сооснователь Facebook вложил в проект $25 млн, однако это не спасло издание от увольнения 75% сотрудников и последующей продажи. О крахе The New Republic Хьюз рассказал в своей книге Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn.

сооснователь Facebook

«Я взял за основу ранние уроки из Facebook и кампании Обамы и поставил нереалистичные цели. Я сожалею об этих целях. Я хотел принести журналистику в аудиторию, состоящую из миллионов или десятков миллионов. Однако в процессе я забыл, что на момент покупки The New Republic было небольшим печатным изданием с тиражом в 35 тысяч».

После покупки Хьюз перенес офис The New Republic из Вашингтона в Нью-Йорк и увеличил количество публикуемых каждый день историй, а также обновил сайт журнала. Большинство сотрудников редакции выступали против этих изменений и считали Хьюза миллионером из технологической отрасли, который пытается сделать журналистику общедоступной, уничтожив ее во время этого процесса. Так, журнал покинули 20 сотрудников и 36 из 38 пишущих редакторов.

Крис Хьюз

сооснователь Facebook

«Средства для достижения идеи не должны быть смелыми лишь только потому что смелой была идея. Прозаический и поэтапный подход может быть более эффективным способом для достижения поэтических идеалов».

Хьюз признается, что он пытался спасти любимый журнал от смерти и преобразовывал его, игнорируя желания сотрудников. По его словам, у него могло получиться лучше, если бы он вкладывал в издание меньше средств. Он каждый месяц выписывал чеки на $500 тысяч, лишь ухудшая ситуацию.

Предприниматель не считает потерю инвестиций полным убытком: он гордится многими историями, которые появились в The New Republic, а также изменениями в механизме взаимодействия с пользователем. По словам Хьюза, ему стоило менее активно вкладывать деньги, а также фокусироваться на небольшой аудитории вместо того, чтобы выходить с нишевым журналом на десятки миллионов людей.

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