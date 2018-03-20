Посол России в Швеции разъяснил позицию России по делу Скрипаля

По его словам, обе стороны сумели понять друг друга.

По его словам, обе стороны поговорили и сумели прийти к согласию.

«Собственно говоря, пришли к тому, что нужно стараться совместными усилиями добиваться того, чтобы прийти наконец-то к объективному заключению, что же в самом деле произошло в Солсбери», — сообщил Виктор Татаринцев телеканалу Russia Today

Как сказал дипломат, в Швеции отделение научно-технического института Министерства обороны , однако доступ к нему ограничен. Тем не менее, информация о наличии нервно-паралитического вещества «Новичок» и других веществ такого типа находится в открытом доступе.

«Я так понимаю, что шведская сторона осталась удовлетворена нашим разъяснением. Но при этом шведы полагают, что этот комментарий беспочвенен и неприемлем, на что я сделал соответствующие разъяснения», — отметил посол.