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Посол России в Швеции разъяснил позицию России по делу Скрипаля
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Посол России в Швеции разъяснил позицию России по делу Скрипаля 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По его словам, обе стороны сумели понять друг друга.
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев рассказал, как прошла встреча в МИДе Королевства, на которой он объяснялся по поводу высказывания Марии Захаровой.
По его словам, обе стороны поговорили и сумели прийти к согласию.
«Собственно говоря, пришли к тому, что нужно стараться совместными усилиями добиваться того, чтобы прийти наконец-то к объективному заключению, что же в самом деле произошло в Солсбери», — сообщил Виктор Татаринцев телеканалу Russia Today.
Как сказал дипломат, в Швеции отделение научно-технического института Министерства обороны, однако доступ к нему ограничен. Тем не менее, информация о наличии нервно-паралитического вещества «Новичок» и других веществ такого типа находится в открытом доступе.
«Я так понимаю, что шведская сторона осталась удовлетворена нашим разъяснением. Но при этом шведы полагают, что этот комментарий беспочвенен и неприемлем, на что я сделал соответствующие разъяснения», — отметил посол.
Напомним, посол России в Швеции был вызван в МИД Швеции в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что вещество, которое использовалось при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было, вероятно, сделано в Швеции.
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