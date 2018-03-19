МИД Швеции вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой 

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном производстве в королевстве отравляющего вещества «Новичок».
Посол посетит министерство во вторник, сообщает Local со ссылкой на пресс-секретаря шведского МИД Пера Энеруда.
Ранее в понедельник стало известно, что МИД Швеции собирается вызвать Татаринцева из-за заявления Захаровой о возможном производстве в этой скандинавской стране отравляющего вещества «Новичок».
В субботу Мария Захарова назвала страны, где мог производиться отравляющий газ «Новичок». Среди таких государств, кроме Швеции, она перечислила Великобританию, Словакию, Чехию и США.