МИД Швеции вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой

Посол посетит министерство во вторник, сообщает Local со ссылкой на пресс-секретаря шведского МИД Пера Энеруда.

Ранее в понедельник стало известно, что МИД Швеции собирается вызвать Татаринцева из-за заявления Захаровой о возможном производстве в этой скандинавской стране отравляющего вещества «Новичок».