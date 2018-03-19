Международный Фестиваль «Picture This» объявил о приёме заявок

Компания «Sony Pictures» в содружестве с Фондом ООН представляют Всемирный Фестиваль «Picture This». Мероприятие нацелено на поддержку начинающих деятелей киноискусства. Подать заявку можно до 30 апреля.

Уже сегодня каждый начинающий режиссёр может прислать на суд компетентного жюри (в составе которого будет звезда «Чёрного списка» Меган Бун) короткое видео длительностью не более 8 минут. Сюжет короткометражки должен рассказывать о счастливом и безопасном будущем нашей планеты. В рамках истории можно рассказать о новом мире без болезней и смертельных эпидемий, о защите от загрязнений, избавлении людей от бедности и так далее.