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Международный Фестиваль «Picture This» объявил о приёме заявок
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Международный Фестиваль «Picture This» объявил о приёме заявок 

Киноафиша 7 часов назад
Фото: Киноафиша
Компания «Sony Pictures» в содружестве с Фондом ООН представляют Всемирный Фестиваль «Picture This». Мероприятие нацелено на поддержку начинающих деятелей киноискусства. Подать заявку можно до 30 апреля.
Уже сегодня каждый начинающий режиссёр может прислать на суд компетентного жюри (в составе которого будет звезда «Чёрного списка» Меган Бун) короткое видео длительностью не более 8 минут. Сюжет короткометражки должен рассказывать о счастливом и безопасном будущем нашей планеты. В рамках истории можно рассказать о новом мире без болезней и смертельных эпидемий, о защите от загрязнений, избавлении людей от бедности и так далее.
Главный приз конкурса — поездка в Лос-Анджелес, в рамках которой победитель пройдёт профессиональные тренинги и побывает на экскурсии по знаменитой студии «Sony». Также в списке подарков — Playstation 4 Pro, годовая подписка WeTransfer Plus, камера Sony и объектив.
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