Наблюдатель из Палестины прокомментировал организацию выборов в России 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президентские выборы в России были хорошо организованы и прошли в соответствии с международным правом, сказал РИА Новости советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям, независимый наблюдатель на выборах 18 марта Набиль Шаат.
"Я посетил пять избирательных участков в Москве. И, по моему мнению, выборы в России были очень позитивным событием. Все было хорошо организовано, в соответствии с международным правом. Хочу отметить, что голосовать приходили целыми семьями, с маленькими детьми. И в каждом участке были шарики, различные развлекательные мероприятия, которые приветствовали детей. Это было радостное событие. Я никогда подобного не видел", — сказал Шаат.
"Для меня это было приятным опытом. Я не отметил каких-либо нарушений, наоборот, у нас есть чему поучиться", — добавил он.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.