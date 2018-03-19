Наблюдатель из Палестины прокомментировал организацию выборов в России

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . Президентские выборы в России были хорошо организованы и прошли в соответствии с международным правом, сказал РИА Новости советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям, независимый наблюдатель на выборах 18 марта Набиль Шаат.

"Я посетил пять избирательных участков в Москве. И, по моему мнению, выборы в России были очень позитивным событием. Все было хорошо организовано, в соответствии с международным правом. Хочу отметить, что голосовать приходили целыми семьями, с маленькими детьми. И в каждом участке были шарики, различные развлекательные мероприятия, которые приветствовали детей. Это было радостное событие. Я никогда подобного не видел", — сказал Шаат.

"Для меня это было приятным опытом. Я не отметил каких-либо нарушений, наоборот, у нас есть чему поучиться", — добавил он.