По уровню счастья Россия находится на 59-м месте

К Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта, ООН подготовила рейтинг самых счастливых стран. Всего в списке 156 государств, сравнение проводили по социальным и экономическим показателям. Россия оказалась на 59-м месте, упав на 10 пунктов. В 2016 году страна занимала 49-е место. Лидирующие позиции заняли страны Скандинавского полуострова.

— Проблема этого рейтинга в том, что в нем учитываются только экономические и социальные показатели. Но обеспеченность комфортом и количество денег говорят лишь об уровне жизни в стране, а не о счастье ее граждан. Более разумно было бы посчитать количество самоубийств, разводов, одиноких людей, стариков в приютах и изъятых из семей детей. По этим показателям россияне более счастливы, чем жители лидирующих в этом рейтинге государств. В скандинавских странах, занявших первые места, очень высокий уровень одиночества и депрессии. Во многих государствах процветают эгоизм и погоня за деньгами. И настоящее счастье недостижимо, пока человек думает только о себе и материальных благах. Эгоист всегда несчастен.

Анна Иотко, психолог:

— На результаты этого опроса во многом повлиял наш менталитет. Быть недовольным — это своеобразная русская национальная черта. Часто это не связано с политической или экономической ситуацией. Исправить это можно, если мы научимся улыбаться в зеркало сами себе и перестанем выражать недовольство по любому поводу. Страны Северной Европы стали лидерами не случайно. Во-первых, у них совершенно иное отношение к жизни. У тех, кто живет в холодном климате, характер очень спокойный. У них даже обмен веществ более медленный. В этих государствах модно быть довольным, они принимают все с полным спокойствием. Гражданин уходит с работы, приходит домой — и это счастье. Во-вторых, вопрос в размере государства и численности населения. Наладить психологическую обстановку в маленьком городке гораздо легче, чем, например, в Москве

— Несмотря на то что рейтинг составляется каждый год, он ничего не говорит о реальном положении дел. Счастье — понятие субъективное, и его уровень невозможно установить по экономическим показателям. Для каждого человека уровень счастья индивидуален. Удовлетворенность жизнью зависит от положения дел в семье, от состояния здоровья и даже от настроения в данный момент. Все эти факторы психологические, социология тут ни при чем. Многие миллиардеры чувствуют себя несчастными. При этом человек может быть нищ, но доволен жизнью. Во многом это зависит и от возраста. Доля счастливой молодежи гораздо выше, чем пожилых людей. Естественно, в странах, где идет интенсивный демографический рост, уровень счастья будет больше, потому что там больше молодежи. Поэтому сравнивать страны некорректно. Счастье нужно измерять по отношению людей к своему будущему.

Яна Тронина, москвичка:

— Узнать, счастливы ли люди, можно только одним способом: спросить каждого. Ведь это индивидуально. У всех совершенно разные понятия о счастье, потому что разные потребности. Одни страдают от бедности, а другие живут на улице и радуются жизни.