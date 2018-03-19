Ещё
По уровню счастья Россия находится на 59-м месте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По уровню счастья Россия находится на 59-м месте 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
К Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта, ООН подготовила рейтинг самых счастливых стран. Всего в списке 156 государств, сравнение проводили по социальным и экономическим показателям. Россия оказалась на 59-м месте, упав на 10 пунктов. В 2016 году страна занимала 49-е место. Лидирующие позиции заняли страны Скандинавского полуострова.
Всеволод Чаплин, протоиерей:
— Проблема этого рейтинга в том, что в нем учитываются только экономические и социальные показатели. Но обеспеченность комфортом и количество денег говорят лишь об уровне жизни в стране, а не о счастье ее граждан. Более разумно было бы посчитать количество самоубийств, разводов, одиноких людей, стариков в приютах и изъятых из семей детей. По этим показателям россияне более счастливы, чем жители лидирующих в этом рейтинге государств. В скандинавских странах, занявших первые места, очень высокий уровень одиночества и депрессии. Во многих государствах процветают эгоизм и погоня за деньгами. И настоящее счастье недостижимо, пока человек думает только о себе и материальных благах. Эгоист всегда несчастен.
Анна Иотко, психолог:
— На результаты этого опроса во многом повлиял наш менталитет. Быть недовольным — это своеобразная русская национальная черта. Часто это не связано с политической или экономической ситуацией. Исправить это можно, если мы научимся улыбаться в зеркало сами себе и перестанем выражать недовольство по любому поводу. Страны Северной Европы стали лидерами не случайно. Во-первых, у них совершенно иное отношение к жизни. У тех, кто живет в холодном климате, характер очень спокойный. У них даже обмен веществ более медленный. В этих государствах модно быть довольным, они принимают все с полным спокойствием. Гражданин уходит с работы, приходит домой — и это счастье. Во-вторых, вопрос в размере государства и численности населения. Наладить психологическую обстановку в маленьком городке гораздо легче, чем, например, в Москве.
Леонтий Бызов, ведущий сотрудник Института социологии РАН:
— Несмотря на то что рейтинг составляется каждый год, он ничего не говорит о реальном положении дел. Счастье — понятие субъективное, и его уровень невозможно установить по экономическим показателям. Для каждого человека уровень счастья индивидуален. Удовлетворенность жизнью зависит от положения дел в семье, от состояния здоровья и даже от настроения в данный момент. Все эти факторы психологические, социология тут ни при чем. Многие миллиардеры чувствуют себя несчастными. При этом человек может быть нищ, но доволен жизнью. Во многом это зависит и от возраста. Доля счастливой молодежи гораздо выше, чем пожилых людей. Естественно, в странах, где идет интенсивный демографический рост, уровень счастья будет больше, потому что там больше молодежи. Поэтому сравнивать страны некорректно. Счастье нужно измерять по отношению людей к своему будущему.
Яна Тронина, москвичка:
— Узнать, счастливы ли люди, можно только одним способом: спросить каждого. Ведь это индивидуально. У всех совершенно разные понятия о счастье, потому что разные потребности. Одни страдают от бедности, а другие живут на улице и радуются жизни.
Вечерняя Москва: последние новости
Максим Горький. Полтора века загадок Престиж профессии военного значительно вырос Встречайте новых участников шоу-проекта «Площадь согласия» - группу «АВТОБУС»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко34
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина503
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение