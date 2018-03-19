Набсовет ФРП одобрил займы по 3 проектам на общую сумму более 1 млрд рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в понедельник одобрил займы по трем проектам на общую сумму 1,05 миллиарда рублей.

Общая сумма займов ФРП по 3 проектам составит 1,05 миллиарда рублей, —

В ходе заседания были одобрены крупные импортозамещающие проекты в области химии, машиностроения и электроники.

В частности, компании из Омска одобрен заём в размере 500 млн рублей на реализацию проекта по созданию высокотехнологичного импортозамещающего производства изопропанола (ИПС) объемом 30 тыс. тонн в год. ИПС востребован в химической, нефтяной, медицинской, мебельной, пищевой, лесохимической и парфюмерной промышленности, поскольку является хорошим растворителем для многих эфирных масел, восков, эфиров, алкалоидов и синтетических смол.

В то же время, в Московской области появится импортозамещающее производство, которое будет выпускать порядка 1400 объективов тепловизоров в год, в том числе вариофокальных с применением асферических поверхностей с дифракционным рисунком. В настоящее время подобные модели тепловизоров в России не производятся.

Еще один проект направлен на расширение производства лифтового оборудования, в том числе, на импортозамещение комплектующих для производства отечественных лифтов.

Справочно

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1 и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на импортозамещение и производство конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» направлена на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, а «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования.

Программа «Совместные займы» предполагает 5% займы от ФРП и регфонда в соотношении 70/30 на половину стоимости проекта.

При ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме оказывает информационную поддержку предприятиям по участию в конкурсах на господдержку, в т.ч. заключению Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, http://www. frprf.ru/