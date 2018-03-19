Россиянину, получившему политубежище в Британии после скандала со взятками в Управделами президента РФ, начали поступать угрозы

Российский бизнесмен Валерий Морозов , получивший в 2011 году политическое убежище в Великобритании после того, как он обвинил высокопоставленного чиновника Управделами президента РФ в вымогательстве взятки, рассказал об опасениях за свою жизнь. По его словам, в последнее время ему начали поступать угрозы, пишет

Заявление Морозова прозвучало в разгар международного скандала из-за химической атаки в Британии. В начале марта в городе Солсбери были госпитализированы бывший сотрудник ГРУ

и его дочь Юлия. Лондон уже возложил ответственность за атаку на российские власти. Более того, Скотленд-Ярд расследует обстоятельства загадочной

смерти

в Лондоне россиянина

Морозов, которой живет в графстве Суррей, рассказал, что на прошлой неделе ему на электронную почту пришло зашифрованное письмо с текстом: «Они пришли за Сергеем, они придут и за тобой». Предположительно, речь идет именно о Скрипале, который, по информации британских властей, был отравлен нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок».

Как отмечает издание, Морозов проигнорировал письмо. Вскоре он получил очередное послание: «Тебе наплевать на то, что с тобой случится? Ждем твоего подтверждения». Об этих угрозах Морозов уже рассказал правоохранительным органам Великобритании, которые предоставили ему госзащиту.

Скандал со взятками вспыхнул в июне 2010 года, после того как глава ОАО «Москонверспром» Валерий Морозов заявил через СМИ, что занимавший тогда пост замначальника главного управления капитального строительства Управления делами президента РФ (УДП) Владимир Лещевский требовал от него за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи 12% от суммы 1,5-миллиардного контракта (180 млн рублей).

Следователи, изучив все обстоятельства дела, пришли к выводу, что Морозов оговорил Лещевского, чтобы скрыть свои собственные нарушения при ведении бизнеса. В ходе

расследования

выяснилось, что Лещевский не имел отношения к фирмам-однодневкам, через которые ему, по утверждению бизнесмена, ранее якобы передавались деньги.

Морозов в мае 2010 года рассказал журналистам, что в 2006 и 2009 годах его фирма выиграла два тендера на проектирование и строительство в Сочи двух крупных объектов — корпуса «Приморский» санатория «Сочи» и санатория «Дагомыс» УДП. По его словам, сразу после этого Лещевский стал требовать от него крупную взятку за дальнейшее участие в проекте.

Бизнесмен сообщил о вымогательстве в департамент экономической безопасности МВД РФ . В итоге встречи Морозова и Лещевского, во время которых чиновник якобы получил 15 млн рублей, были сняты на видео. Однако на этапе расследования обличающие Лещевского записи были неожиданно уничтожены — по официальной версии, из-за того что инициаторы операции не обратились за ними «в установленный законом срок».

Как сообщали СМИ, после проверок к главному обвинителю у следователей возникли многочисленные вопросы. Сначала налоговики уличили Морозова в занижении прибыли, насчитав у его компании 94,5 млн руб. недоимок и 20% штрафа на общую сумму 113 млн рублей, а позже увеличив эти цифры до 134,8 млн рублей. Затем кредиторы добились в арбитражном суде введения в «Москонверспроме» процедуры наблюдения.

Опасаясь уголовного преследования, Морозов еще до прекращения дела Лещевского покинул Россию . Он эмигрировал в Лондон, где попросил предоставить ему политическое убежище. В мае 2012 года Следственный комитет РФ

прекратил

расследование резонансного уголовного дела в отношении Лещевского.