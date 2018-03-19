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Схема автомобильного движения по мосту через реку Оку изменится в Коломне с 20 марта
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Схема автомобильного движения по мосту через реку Оку изменится в Коломне с 20 марта 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Специалисты подрядной организации приступают к ремонту левой стороны моста по направлению «Москва — Коломна — Область» через реку Ока на автодороге М-5 «Урал»-Коломна-М-5 «Урал», в связи с этим с 20 марта изменится схема движения транспорта, говорится в сообщении пресс-службы Мосавтодорa.
«Ремонт мостового сооружения будет проводиться в два этапа. Ремонт левой стороны по направлению «Москва-Коломна-Область» будет проведен с 20 марта по 21 июня 2018 года, к работам на правой стороне специалисты планируют приступить с 21 июня и завершить к 20 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.
Для удобства жителей будет организовано двухстороннее движение транспорта по двум полосам правой части моста.
«ГБУ МО «Мосавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и предписания знаков дорожного движения», — подчеркивается в материале.
В ходе работ на мосту отремонтируют опорные части, дренажную систему, деформационные швы, парапетное ограждение, переходные плиты и плиты проезжей части, также будет проведено устройство гидроизоляции и укладка асфальтобетонного покрытия, поверх которого нанесена разметка.
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