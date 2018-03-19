ЭПЦ «Конный двор» приглашает косино-ухтомцев на лекцию о лошадях

Жители района Новокосино приглашаются на тематическое занятие «Мой друг — мой конь», которое пройдет в экоцентре «Конный двор» 21 марта.

В рамках мероприятия сотрудники экоцентра расскажут гостям о роли коня в жизни человека, ведь конь — это друг, помощник и лекарь. Иппотерапия — одна из эффективнейших методик лечения животными с помощью лошадей.

Занятие состоится по адресу: улица Металлургов, дом 41. Начало в 14 часов.

Помимо этого, сотрудники ГПБУ «Мосприрода» 21 марта проведут на природных территориях Восточного административного округа еще ряд мероприятий, среди которых открытый лекторий «Пчелиная среда» (экоцентр «Царская пасека», начало в 14.00), лекторий БеSедка (Социально-досуговый центр «Восточное Измайлово», начало в 19.00).

Все мероприятия можно посетить бесплатно и без предварительной регистрации.

Фото: strana.ru