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В Европу вернулась зима
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В Европу вернулась зима 

Мир24 8 часов назад
Прогнозы синоптиков не радуют жителей Европы. После короткой весенней передышки туда вернулся холодный фронт, сообщает телеканал «МИР 24».
В Великобритании из-за морозов закрывают школы. Так, занятия отменили уже в более чем 250 учебных заведениях. В Англии, Уэльсе, некоторых частях Шотландии и Северной Ирландии объявлен повышенный уровень опасности. Сложная ситуация из-за непогоды сложилась в графстве Сомерсет и Глостершир.
Обильные снегопады усложнили работу наземного транспорта и внесли изменения в работу аэропортов. В частности, в аэропортах Гатвика, Манчестера и Бристоля отменено несколько авиарейсов.
Во Франции, тем временем, продлевают горнолыжный сезон.
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