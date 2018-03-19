В Европу вернулась зима

Прогнозы синоптиков не радуют жителей Европы. После короткой весенней передышки туда вернулся холодный фронт, сообщает телеканал «МИР 24».

Великобритании из-за морозов закрывают школы. Так, занятия отменили уже в более чем 250 учебных заведениях. В Англии, Уэльсе, некоторых частях Шотландии и Северной Ирландии объявлен повышенный уровень опасности. Сложная ситуация из-за непогоды сложилась в графстве Сомерсет и Глостершир.

Обильные снегопады усложнили работу наземного транспорта и внесли изменения в работу аэропортов. В частности, в аэропортах Гатвика, Манчестера и Бристоля отменено несколько авиарейсов.

Во Франции , тем временем, продлевают горнолыжный сезон.

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