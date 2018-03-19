Движение на ул. Брянская и ул. Можайский Вал ограничат с 20 марта до 30 апреля из-за инженерных работ

Движение на ул. Брянская и ул. Можайский Вал ограничат с 20 марта до 30 апреля из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

Так, ограничения движения на западе Москвы будут действовать на участках ул. Брянская от 2-го Брянского проезда до ул. Можайский Вал с 20 марта по 30 апреля круглосуточно с поэтапным занятием двух полос; ул. Можайский Вал в районе д. 8 и д. 8Б с 20 марта по 28 апреля круглосуточно с поэтапным занятием одной полосы; ул. Можайский Вал в районе д. 11 с 20 по 25 марта круглосуточно на одной полосе с устройством уширений; ул. Можайский Вал от д. 3 до пересечения с ул. Большая Дорогомиловская с 20 марта по 30 апреля круглосуточно с поэтапным занятием одной полосы.

Уточняется, что ограничения на указанных участках будут действовать в связи с реконструкцией инженерных сетей на западе столицы.