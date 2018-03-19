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Эксперт о самоубийстве Волошина: «Реформы» на Украине происходят стремительно
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Эксперт о самоубийстве Волошина: «Реформы» на Украине происходят стремительно 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
В комментарии Ukraina.ru эксперт ГО «Слово и Дело» Валентин Гладких рассказал, что он думает по поводу самоубийства начальника Николаевского аэропорта — бывшего военного летчика и героя АТО Владислава Волошина.
«Есть специально уполномоченные органы, которые должны проводить расследование устанавливать факты и действовать в установленный законом способ. Можно предполагать многое, но я не готов пока выдвигать конкретное предположение случившегося. Но тот факт, что в этом деле фигурирует представитель областной госадминистрации уже говорит само за себя и указывает на то, что «реформы» на Украине очень стремительно происходят и все как в ручном режиме как управлялось, так и продолжает управляться. Я бы хотел, чтобы были приняты соответствующие кадровые решения», — сказал политолог.
18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и. о. директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт». Местные СМИ опубликовали переписку, из которой следует, что до смерти Владислав Волошин подписал итоги сомнительного тендера и намеревался уволиться.
Назначению Волошина предшествовал скандал с предыдущим руководителем николаевского аэропорта Михаилом Галайко. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обвинил его в даче взятки в 700 тысяч гривен. Материалы по Галайко были переданы в облпрокуратуру, в течение двух месяцев он находился под арестом, однако потом вышел под домашний арест.
Вместе с тем председатель ОГА призвал не распространять телефонную переписку Волошина, где упоминается Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, а также документы от ОГА.
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