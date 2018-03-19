Эксперт о самоубийстве Волошина: «Реформы» на Украине происходят стремительно

В комментарии Ukraina.ru эксперт ГО «Слово и Дело» Валентин Гладких рассказал, что он думает по поводу самоубийства начальника Николаевского аэропорта — бывшего военного летчика и героя АТО Владислава Волошина

«Есть специально уполномоченные органы, которые должны проводить расследование устанавливать факты и действовать в установленный законом способ. Можно предполагать многое, но я не готов пока выдвигать конкретное предположение случившегося. Но тот факт, что в этом деле фигурирует представитель областной госадминистрации уже говорит само за себя и указывает на то, что «реформы» на Украине очень стремительно происходят и все как в ручном режиме как управлялось, так и продолжает управляться. Я бы хотел, чтобы были приняты соответствующие кадровые решения», — сказал политолог.

18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и. о. директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт». Местные СМИ опубликовали переписку, из которой следует, что до смерти Владислав Волошин подписал итоги сомнительного тендера и намеревался уволиться.

Назначению Волошина предшествовал скандал с предыдущим руководителем николаевского аэропорта Михаилом Галайко. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обвинил его в даче взятки в 700 тысяч гривен. Материалы по Галайко были переданы в облпрокуратуру, в течение двух месяцев он находился под арестом, однако потом вышел под домашний арест.

Вместе с тем председатель ОГА призвал не распространять телефонную переписку Волошина, где упоминается Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, а также документы от ОГА.